الرئيس الصيني يقدم 4 مقترحات للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قدّم 4 مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك احترام السيادة وتنسيق... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-14T06:03+0000
وعرض الزعيم الصيني مقترحاته خلال اجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان، في العاصمة بكين.تجدر الإشارة إلى أن المقترحات، على وجه الخصوص، تشمل التمسك بمبدأ التعايش السلمي، واحترام سيادة دول المنطقة، والحفاظ على سيادة القانون الدولي، فضلًا عن تنسيق الأمن والتنمية.وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي، في وقت تشهد المنطقة توترًا بعد فشل مفاوضات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع ضد إيران.وبحسب المصدر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قدّم 4 مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك احترام السيادة وتنسيق التنمية والأمن.
وعرض الزعيم الصيني مقترحاته خلال اجتماع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد آل نهيان، في العاصمة بكين.
وقال تلفزيون الصين المركزي: "قدّم شي جين بينغ، 4 مقترحات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيزهما".
تجدر الإشارة إلى أن المقترحات، على وجه الخصوص، تشمل التمسك بمبدأ التعايش السلمي، واحترام سيادة دول المنطقة، والحفاظ على سيادة القانون الدولي، فضلًا عن تنسيق الأمن والتنمية.
وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي، في وقت تشهد المنطقة توترًا بعد فشل مفاوضات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران، في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أسابيع ضد إيران.
وبحسب المصدر، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي، في ظل التغيرات غير المسبوقة التي يشهدها العالم.