باكستان: نواصل دورنا عبر إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين طهران وواشنطن لإنهاء الصراع

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، اليوم الخميس، أن الاتصالات ما تزال مستمرة لضمان استمرار المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن أندرابي تشديده على أن بلاده ستواصل تسهيل الحوار بين إيران وأمريكا، وذلك بالتوازي مع توجه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء زيارته إلى طهران. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية قد أفادت بأن مسؤولين إيرانيين سيعقدون، اليوم الخميس، مباحثات موسعة مع الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران، لبحث تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إلى جانب مناقشة المقترحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.وذكرت صحيفة غربية أن السلطات الباكستانية بدأت الاستعدادات لعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فيما انطلقت التحضيرات للحوار، مع تركيز خاص على تأمين أعلى مستويات الإجراءات الأمنية.وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس الأربعاء أن وفدًا باكستانيًا، يقوم بدور الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية، قد وصل إلى طهران برئاسة رئيس أركان الجيش عاصم منير.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة بدأتا محادثات في إسلام آباد في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى اتفاق مع طهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.وفي 12 أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوفد الأمريكي، نائب الرئيس جيه.دي فانس، فشل إيران والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، مؤكدًا أن الوفد الأمريكي سيعود إلى بلاده دون إبرام صفقة.

