https://sarabic.ae/20260514/قائد-القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-14-عسكريا-أمريكيا-منذ-اندلاع-الحرب-مع-إيران-1113418330.html
قائد القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 14 عسكريا أمريكيا منذ اندلاع الحرب مع إيران
قائد القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 14 عسكريا أمريكيا منذ اندلاع الحرب مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، مقتل 14 عسكرياً أمريكياً منذ بدء الحرب مع إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T15:42+0000
2026-05-14T15:42+0000
2026-05-14T15:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102663/48/1026634851_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4917194892445ff64023bd19c72cd977.jpg
وقال كوبر، خلال كلمة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، نشرتها "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن القيادة الأمريكية "تكرم ذكرى 14 من أفراد الخدمة العسكرية الذين قدموا أغلى تضحية خلال عملية الغضب الملحمي"، إضافة إلى جنديين ومدني قُتلوا في مدينة تدمر السورية. وزعم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الجماعات الموالية لإيران نفذت، خلال الأشهر الثلاثين التي سبقت العمليات العسكرية ضد طهران، أكثر من 350 هجوماً استهدفت القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 200 آخرين. وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260514/سنتكوم-تكشف-حصيلة-الحصار-البحري-على-إيران-1113416987.html
https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-لا-حل-عسكري-لأي-قضية-تخص-إيران-والإيرانيون-لن-يخضعوا-أبدا-لأي-ضغط-أو-تهديد-1113403145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102663/48/1026634851_22:0:822:600_1920x0_80_0_0_259e73cd44b806baa829df87b8b6612a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم
قائد القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 14 عسكريا أمريكيا منذ اندلاع الحرب مع إيران
أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، مقتل 14 عسكرياً أمريكياً منذ بدء الحرب مع إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي.
وقال كوبر، خلال كلمة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، نشرتها "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن القيادة الأمريكية
"تكرم ذكرى 14 من أفراد الخدمة العسكرية الذين قدموا أغلى تضحية خلال عملية الغضب الملحمي"، إضافة إلى جنديين ومدني قُتلوا في مدينة تدمر السورية.
وزعم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الجماعات الموالية لإيران
نفذت، خلال الأشهر الثلاثين التي سبقت العمليات العسكرية ضد طهران، أكثر من 350 هجوماً استهدفت القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 200 آخرين.
وأضاف كوبر أن جماعات "حماس" و"حزب الله" اللبناني و"أنصار الله" اليمنية أصبحت اليوم "معزولة تماماً" عن الدعم الإيراني، على حد تعبيره.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران
، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية.
وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن
لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.