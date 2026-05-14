قائد القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 14 عسكريا أمريكيا منذ اندلاع الحرب مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، اليوم الخميس، مقتل 14 عسكرياً أمريكياً منذ بدء الحرب مع إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال كوبر، خلال كلمة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، نشرتها "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، إن القيادة الأمريكية "تكرم ذكرى 14 من أفراد الخدمة العسكرية الذين قدموا أغلى تضحية خلال عملية الغضب الملحمي"، إضافة إلى جنديين ومدني قُتلوا في مدينة تدمر السورية. وزعم قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الجماعات الموالية لإيران نفذت، خلال الأشهر الثلاثين التي سبقت العمليات العسكرية ضد طهران، أكثر من 350 هجوماً استهدفت القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 200 آخرين. وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

