"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/سنتكوم-تكشف-حصيلة-الحصار-البحري-على-إيران-1113416987.html
"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران
"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها تواصل تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تحويل مسار عشرات السفن التجارية... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن مروحية من طراز "سي هوك" تابعة لسرب المروحيات البحري الضارب رقم 50 نفذت عملية هبوط على سطح السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس تروكستون" (DDG-103)، أثناء عبورها مياه بحر العرب في إطار دعم عمليات الحصار البحري.وصرح مساعد الشؤون الثقافية والحرب النفسية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال سعيد سياه سراني، أمس الأربعاء، بأن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ممكن.وأفادت وكالة "إرنا"، أمس الأربعاء، بأن تصريحات سياه سراني جاءت بمناسبة ذكرى أربعينية مقتل قائد بحرية الحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.وقال القائد العسكري الإيراني: "إذا أرادت أمريكا ورئيسها ترامب أن يرتكبا خطأ ما، فسنحوّل الخليج إلى أكبر مقبرة مائية لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز)".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران

14:44 GMT 14.05.2026
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها تواصل تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل أخرى لضمان الالتزام بالعقوبات والإجراءات البحرية المعتمدة.
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن مروحية من طراز "سي هوك" تابعة لسرب المروحيات البحري الضارب رقم 50 نفذت عملية هبوط على سطح السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس تروكستون" (DDG-103)، أثناء عبورها مياه بحر العرب في إطار دعم عمليات الحصار البحري.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "حتى اليوم، قامت قوات سنتكوم بتغيير مسار 70 سفينة تجارية، وتعطيل أربع سفن أخرى، لضمان الامتثال للحصار".
وصرح مساعد الشؤون الثقافية والحرب النفسية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال سعيد سياه سراني، أمس الأربعاء، بأن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ممكن.
وأفادت وكالة "إرنا"، أمس الأربعاء، بأن تصريحات سياه سراني جاءت بمناسبة ذكرى أربعينية مقتل قائد بحرية الحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.
وقال القائد العسكري الإيراني: "إذا أرادت أمريكا ورئيسها ترامب أن يرتكبا خطأ ما، فسنحوّل الخليج إلى أكبر مقبرة مائية لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز)".

وشدد الأدميرال سياه سراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية لم تخض بعد حربا ضد أمريكا في البحر، بل تم تنفيذ إغلاق ذكي ومحكم لمضيق هرمز ولا تزال الحرب غير المتكافئة ضد العدو قائمة، ونعد الشعب الإيراني بأننا لن نتردد لحظة في حماية المضيق".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
