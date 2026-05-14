"سنتكوم" تكشف حصيلة الحصار البحري على إيران
© REUTERS Stringer سفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها تواصل تنفيذ إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل أخرى لضمان الالتزام بالعقوبات والإجراءات البحرية المعتمدة.
وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن مروحية من طراز "سي هوك" تابعة لسرب المروحيات البحري الضارب رقم 50 نفذت عملية هبوط على سطح السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس تروكستون" (DDG-103)، أثناء عبورها مياه بحر العرب في إطار دعم عمليات الحصار البحري.
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه "حتى اليوم، قامت قوات سنتكوم بتغيير مسار 70 سفينة تجارية، وتعطيل أربع سفن أخرى، لضمان الامتثال للحصار".
وصرح مساعد الشؤون الثقافية والحرب النفسية للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال سعيد سياه سراني، أمس الأربعاء، بأن عبور ناقلات النفط من مضيق هرمز دون إذن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير ممكن.
مروحية من طراز سي هوك تابعة لسرب المروحيات البحري الضارب رقم 50 اثناء هبوطها على سطح الطيران في السفينة الأمريكية تروكستون (DDG 103)، ذلك بينما تعبر السفينة مياه بحر العرب لتقديم الدعم للحصار الأمريكي المفروض على إيران.— U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) May 14, 2026
وأفادت وكالة "إرنا"، أمس الأربعاء، بأن تصريحات سياه سراني جاءت بمناسبة ذكرى أربعينية مقتل قائد بحرية الحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.
وقال القائد العسكري الإيراني: "إذا أرادت أمريكا ورئيسها ترامب أن يرتكبا خطأ ما، فسنحوّل الخليج إلى أكبر مقبرة مائية لمشاة البحرية الأمريكية (المارينز)".
وشدد الأدميرال سياه سراني على أن "القوات المسلحة الإيرانية لم تخض بعد حربا ضد أمريكا في البحر، بل تم تنفيذ إغلاق ذكي ومحكم لمضيق هرمز ولا تزال الحرب غير المتكافئة ضد العدو قائمة، ونعد الشعب الإيراني بأننا لن نتردد لحظة في حماية المضيق".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.