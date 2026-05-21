ولايتي: خارطة ممرات المنطقة ترسم بالحقائق الميدانية لطهران

عربي
بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260521/ولايتي-خارطة-ممرات-المنطقة-ترسم-بالحقائق-الميدانية-لطهران-1113613936.html
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة ترسم بالحقائق الميدانية لطهران
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة ترسم بالحقائق الميدانية لطهران
سبوتنيك عربي
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "خارطة ممرات المنطقة تُرسم الآن لا بفعل تهديدات واشنطن، بل في ضوء الحقائق الميدانية لطهران". 21.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-21T12:23+0000
2026-05-21T12:23+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/23/1027622390_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c32adbaebef5c0ae946776346c15e99c.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن ولايتي أن "ترامب بات عالقًا بين مفارقة التهديدات اليومية ضد إيران والزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية".وأضاف أنه "ومن أجل احتواء التضخم الداخلي، فهو بحاجة إلى استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة".وكان ترامب، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".وكشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
https://sarabic.ae/20260521/بزشكيان-إرغام-إيران-على-الاستسلام-عبر-القوة-ليس-سوى-وهم-1113602513.html
https://sarabic.ae/20260521/قائد-الجيش-الباكستاني-يزور-طهران-في-إطار-الوساطة-بين-إيران-والولايات-المتحدة-1113603650.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/23/1027622390_28:0:2757:2047_1920x0_80_0_0_34ff80d0205bae7c91a22a04fd658a82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

ولايتي: خارطة ممرات المنطقة ترسم بالحقائق الميدانية لطهران

12:23 GMT 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziمستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي
مستشار المرشد الأعلى في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "خارطة ممرات المنطقة تُرسم الآن لا بفعل تهديدات واشنطن، بل في ضوء الحقائق الميدانية لطهران".
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن ولايتي أن "ترامب بات عالقًا بين مفارقة التهديدات اليومية ضد إيران والزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية".
وأضاف أنه "ومن أجل احتواء التضخم الداخلي، فهو بحاجة إلى استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
بزشكيان: إرغام إيران على الاستسلام عبر القوة "ليس سوى وهم"
06:04 GMT

وتابع مستشار المرشد الإيراني أنه "من ناحية أخرى، فإن تغير الحسابات في القوقاز وتضاؤل المصطلح المفروض "ممر ترامب (زنغزور)"، أظهرا أن خارطة ممرات المنطقة تكتب اليوم لا بفعل تهديدات واشنطن بل في ظل الحقائق الميدانية لطهران".

وكان ترامب، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".
وكشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يستقبل قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، في مطار طهران، إيران، 15 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2026
قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة
07:31 GMT
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала