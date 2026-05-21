ولايتي: خارطة ممرات المنطقة ترسم بالحقائق الميدانية لطهران
صرّح علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، بأن "خارطة ممرات المنطقة تُرسم الآن لا بفعل تهديدات واشنطن، بل في ضوء الحقائق الميدانية لطهران". 21.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن ولايتي أن "ترامب بات عالقًا بين مفارقة التهديدات اليومية ضد إيران والزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية".
وأضاف أنه "ومن أجل احتواء التضخم الداخلي، فهو بحاجة إلى استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة".
وتابع مستشار المرشد الإيراني أنه "من ناحية أخرى، فإن تغير الحسابات في القوقاز وتضاؤل المصطلح المفروض "ممر ترامب (زنغزور)"، أظهرا أن خارطة ممرات المنطقة تكتب اليوم لا بفعل تهديدات واشنطن بل في ظل الحقائق الميدانية لطهران".
وكان ترامب، أكد أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران
يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.
وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد... قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد، وتابع: "كنت يوم الإثنين (أول أمس) على بُعد ساعة واحدة من توجيه ضربة ضد إيران".
وكشف أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية
دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران
حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.