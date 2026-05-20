إيران تعلن احتمالية توجه عراقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع بمبادرة من الصين

سبوتنيك عربي

قدّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، توضيحات بشأن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، حول احتمال سفر الوزير عباس عراقجي، إلى نيويورك خلال... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-20T11:26+0000

وقال بقائي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، إن "وزير الخارجية الإيراني، تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع خاص لوزراء الخارجية بمجلس الأمن الدولي، تنظمه الصين بصفتها الرئيس الدوري للمجلس، لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين".وأوضح أن "الجلسة العلنية لمجلس الأمن مقرر عقدها يوم 26 مايو (أيار) الجاري"، مشيرًا إلى أن مشاركة وزير الخارجية الإيراني لم "تُحسم بعد، بسبب جدول أعماله المزدحم".وفي ختام تصريحاته، دعا بقائي إلى "توخي الحذر" مما وصفها بـ"مؤامرات العدو" عبر نشر أخبار وصور مزيفة، مؤكدًا ضرورة عدم بناء التحليلات على معلومات غير موثوقة، وفق تعبيره.وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل ..حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وأضاف ترامب: "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجومًا واسعًا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد..قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم... لست متأكدًا بعد.وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

