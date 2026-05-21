بزشكيان: إرغام إيران على الاستسلام عبر القوة "ليس سوى وهم"

صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إرغام بلاده "على الاستسلام عبر القوة ليس سوى وهم"، وإيران "تؤكد على مسار الدبلوماسية"، وفق تعبيره. 21.05.2026, سبوتنيك عربي

وكتب بزشكيان، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الأربعاء، أن "إيران التزمت دائمًا بجميع عهودها، واختبرت أيضًا السبل كافة لتفادي الحرب".وأضاف الرئيس الإيراني: "جميع السبل مفتوحة من قِبل إيران. إرغام إيران على الاستسلام عبر القوة ليس سوى وهم".وشدد الرئس الإيراني مسعود بزشكيان على أن "الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل هي أقل تكلفة، وأكثر عقلانية، وأبقى أثرًا من الحرب، وهو ما تؤكد عليه إيران منذ سنوات".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وكشف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

