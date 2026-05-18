بزشكيان: الحوار مع أمريكا لا يعني "استسلاما"

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "دخول إيران في أي حوار يتم بكرامة وسلطة"، مشددًا على أن "طهران لن تتراجع عن الحقوق القانونية للشعب والبلاد تحت أي ظرف من... 18.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بزشكيان، عبر حسابه على منصة إكس، إن "الحوار لا يعني الاستسلام"، مضيفًا أن "الحكومة ستواصل خدمة الشعب بالمنطق وبكل قوتها حتى النهاية، مع التأكيد على حماية مصالح إيران وشرفها".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران غدًا الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية.وقال ترامب: إن "مفاوضات جادة تُجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأضاف: أن "قادة الخليج الثلاث طلبوا منه التريث في تنفيذ الهجوم العسكري المخطط ضد إيران"، مؤكدًا أن "الاتفاق المرتقب سيضمن عدم امتلاك إيران لأي أسلحة نووية".وتابع: "وجّهت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقررا غدا ضد إيران، وذلك احترامًا لأمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، مع البقاء على أهبة الاستعداد لشن هجوم شامل على إيران إذا لم نتوصل إلى اتفاق مقبول".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.".وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

