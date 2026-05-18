إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من "حرب رمضان"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي في اليوم الأول من "حرب رمضان"
كشف مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الإثنين، لأول مرة، تفاصيل الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي،... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
12:54 GMT 18.05.2026
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية
كشف مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم الإثنين، لأول مرة، تفاصيل الحالة الصحية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، خلال اليوم الأول من الحرب، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى المستشفى عقب الحادث.
وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أوضح المسؤول الإيراني، أنه "فور وصول الخبر إلينا، بدأنا بالتفكير في كيفية صياغة سردٍ للأحداث، خصوصا أن الروايات كانت تُصاغ في جميع أنحاء العالم، وكانت المهمة بالغة الصعوبة".
وأضاف أن "غرفة العمليات جرى تجهيزها بشكل كامل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا"، مؤكدًا أن "قائد الثورة لم يُصب بأذى بالغ، رغم أن أي شخص يتواجد في موقع حادث كهذا من الطبيعي أن يتعرض لإصابات متعددة".
وأشار إلى أن "الإصابات لم تكن من النوع الذي يؤدي إلى تشويه أو مقتل أو بتر أحد الأطراف، كما حدث للمرشد الراحل علي خامنئي"، لافتًا إلى أنه "تم وضع بضع غرز على الجروح، وكان الجزء الذي تقرر خياطته في ساقه".
وختم مدير مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، تصريحاته بالقول: إن "الحالة الصحية للمرشد الإيراني وُصفت بالمستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم".
وصرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في وقت سابق، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".
فيما أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، حينها، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب الراهنة، وليس لأي أسباب صحية.
وقال بقائي في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم": "المرشد الأعلى مجتبى خامنئى بصحة جيدة، وتأجيل ظهوره العلني بسبب ظروف الحرب".
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.
وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.
