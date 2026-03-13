وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وقد يكون مشوها

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
المرشد الجديد لإيران يعلن استمرار استهداف القواعد الامريكية في الخليج
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/وزير-الحرب-الأمريكي-مجتبى-خامنئي-مصاب-وقد-يكون-مشوها--1111446106.html
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وقد يكون مشوها
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وقد يكون مشوها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه". 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T13:57+0000
2026-03-13T13:57+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وأفاد هيغسيث خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، بأن "القيادة الإيرانية لجأت إلى العمل تحت الأرض في ظل استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية".فيما توعد هيغسيث بتصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن الضربات ستتواصل بوتيرة متزايدة.وقال وزير الحرب الأمريكي إن "العمليات العسكرية الجارية ستشهد، اليوم الجمعة أكبر عدد من الضربات على إيران منذ بدء الحرب"، مؤكدا أن "واشنطن تعمل على تدمير منظومة الصناعات الدفاعية الإيرانية بالكامل".وذكر أن بلاده ستمنح "إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات"، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تستهدف المدنيين أما إيران فتستهدف المدنيين"، على حد قوله.وأضاف أن "القوات الأمريكية تسعى إلى استهداف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها ومصانعها وخطوط إنتاجها، وجميع شركات الدفاع الإيرانية سيتم تدميرها قريبا".وفي السياق نفسه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، أن تكلفة العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن نحو 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النفقات لا تزال ضمن القدرة المالية لواشنطن.وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الأمريكية: "الحرب حتى الآن كلفت الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260313/الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-4-عسكريين-بسقوط-طائرة-تزود-بالوقود-في-العراق-1111442553.html
https://sarabic.ae/20260313/عراقجي-عازمون-على-ممارسة-حقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-النفس-1111438780.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وقد يكون مشوها

13:57 GMT 13.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن "المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي أصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد أصيب بتشوّه".
وأفاد هيغسيث خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة، بأن "القيادة الإيرانية لجأت إلى العمل تحت الأرض في ظل استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية".
طائرات تزود بالوقود روسية إيل 78 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 عسكريين بسقوط طائرة في العراق
12:02 GMT
فيما توعد هيغسيث بتصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدا أن الضربات ستتواصل بوتيرة متزايدة.
وقال وزير الحرب الأمريكي إن "العمليات العسكرية الجارية ستشهد، اليوم الجمعة أكبر عدد من الضربات على إيران منذ بدء الحرب"، مؤكدا أن "واشنطن تعمل على تدمير منظومة الصناعات الدفاعية الإيرانية بالكامل".
وذكر أن بلاده ستمنح "إيران خيار الاستسلام عبر المفاوضات"، كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "لا تستهدف المدنيين أما إيران فتستهدف المدنيين"، على حد قوله.
وأضاف أن "القوات الأمريكية تسعى إلى استهداف الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها ومصانعها وخطوط إنتاجها، وجميع شركات الدفاع الإيرانية سيتم تدميرها قريبا".
وفي السياق نفسه، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، أن تكلفة العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن نحو 11 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النفقات لا تزال ضمن القدرة المالية لواشنطن.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الأمريكية: "الحرب حتى الآن كلفت الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
09:24 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала