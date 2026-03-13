عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
10:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
بين المواجهة العسكرية والسياسة.. أوراق إيران للخروج من الحرب
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مصر ترفع أسعار المحروقات.. ودول شرق أفريقيا تبحث تحسين الظروف المعيشية لموطنيها
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
حقوقي: الأمم المتحدة فقدت مصداقيتها وواشنطن تهدد القضاة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
15:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:27 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
حدود العمل العسكري الإسرائيلي في إيران ولبنان
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
17:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:52 GMT
7 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260313/عراقجي-عازمون-على-ممارسة-حقنا-المشروع-في-الدفاع-عن-النفس-1111438780.html
عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزم بلاده ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T09:24+0000
2026-03-13T09:24+0000
أخبار إيران
العالم
الأخبار
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg
وأفادت صحيفة "إنديا توداي"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية والدولية". وأوضحت أن عراقجي، أطلع نظيره الهندي على آخر مستجدات الحرب على إيران وتداعياتها على استقرار وأمن المنطقة والعالم، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني على "العزم الراسخ للحكومة والشعب والقوات المسلحة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة المعتدين".وأشار عباس عراقجي إلى أن "طهران تؤكد ضرورة إدانة المنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري ضد إيران"، منوها إلى "أهمية مجموعة بريكس في دعم الاستقرار العالمي".ومن جانبه قال جايشانكار: إن "الهند مستعدة لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الإقليمية والدولية"، منوها إلى ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260313/إيران-تعلن-تعطيل-حاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-لينكولن-وإجبارها-على-الانسحاب-من-المنطقة-1111436713.html
https://sarabic.ae/20260313/أول-تعليق-إيراني-على-استهداف-طائرة-أمريكية-للتزود-بالوقود-1111436472.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_825a38b3f2ced6edddbac280bd7c4619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم
أخبار إيران, العالم, الأخبار, أخبار الهند اليوم

عراقجي: عازمون على ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن النفس

09:24 GMT 13.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، التأكيد على عزم بلاده ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس.
وأفادت صحيفة "إنديا توداي"، صباح اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية والدولية".
حاملة الطائرات أبراهام لينكولن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
إيران تعلن تعطيل حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" وإجبارها على الانسحاب من المنطقة
07:28 GMT
وأوضحت أن عراقجي، أطلع نظيره الهندي على آخر مستجدات الحرب على إيران وتداعياتها على استقرار وأمن المنطقة والعالم، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني على "العزم الراسخ للحكومة والشعب والقوات المسلحة على ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة المعتدين".
وأشار عباس عراقجي إلى أن "طهران تؤكد ضرورة إدانة المنظمات الدولية والإقليمية للعدوان العسكري ضد إيران"، منوها إلى "أهمية مجموعة بريكس في دعم الاستقرار العالمي".
ومن جانبه قال جايشانكار: إن "الهند مستعدة لتوسيع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المحافل الإقليمية والدولية"، منوها إلى ضرورة تعزيز الاستقرار والأمن الدائمين في المنطقة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
تدريب على التزود بالوقود في الجو لمقاتلة سو-30 إس إم التابعة للفوج 43 للطيران الهجومي البحري. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
أول تعليق إيراني على استهداف طائرة أمريكية للتزود بالوقود
07:14 GMT
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала