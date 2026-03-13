عربي
ترامب: المرشد الإيراني الجديد حي لكنه "مصاب"
ترامب: المرشد الإيراني الجديد حي لكنه "مصاب"
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي
04:30 GMT 13.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leaderالمرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
© REUTERS Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، لكنه "مصاب".
وقال ترامب: "أعتقد أنه على الأرجح حي. أعتقد أنه مصاب، لكنه ربما لا يزال حياً بطريقة ما".

وأكد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "إيران تتعرض لهجمات عسكرية غير مسبوقة، لم يشهدها أي شخص منذ الحرب العالمية الثانية".

في أول تصريحاته، تعهد خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا ستخاطر باستهدافها من قبل إيران.
مجتبي خامنئي المرشد الأعلى الجديد في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2026
مجتبى خامنئي: يجب الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز
أمس, 13:19 GMT
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، إصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بجروح.
وعبّر ​الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى ⁠خامنئي، مرشدًا أعلى ​لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل ​علي خامنئي.
مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
من هو مجتبى خامنئي المرشد الجديد لإيران؟
8 مارس, 23:03 GMT
وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي، الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى اغتياله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى، خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2026
ترامب: المرشد الإيراني الجديد لن يبقى طويلا إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة
8 مارس, 15:59 GMT
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"
تغطية مباشرة لليوم الـ13 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. أزمة طاقة عالمية.. صور وفيديو
