ترامب: المرشد الإيراني الجديد حي لكنه "مصاب"
زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، لكنه "مصاب". 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب: "أعتقد أنه على الأرجح حي. أعتقد أنه مصاب، لكنه ربما لا يزال حياً بطريقة ما".في أول تصريحاته، تعهد خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا ستخاطر باستهدافها من قبل إيران.أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، إصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بجروح.وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي.وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"تغطية مباشرة لليوم الـ13 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. أزمة طاقة عالمية.. صور وفيديو
وقال ترامب: "أعتقد أنه على الأرجح حي. أعتقد أنه مصاب، لكنه ربما لا يزال حياً بطريقة ما".
وأكد ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" أن "إيران تتعرض لهجمات عسكرية غير مسبوقة، لم يشهدها أي شخص منذ الحرب العالمية الثانية".
في أول تصريحاته، تعهد خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا ستخاطر باستهدافها من قبل إيران.
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، إصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بجروح.
وعبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن شعوره "بخيبة أمل
" لاختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل علي خامنئي.
وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.
ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي، الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى اغتياله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى، خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.