ترامب: الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الأزمة مع إيران سوف تنتهي سريعًا.

2026-05-07T00:14+0000

وقال ترامب في تصريحات صحافية نقلتها وكالة "رويترز": "عندما تنظر إلى نوع الأمور التي تحدث، فإننا نقوم بذلك لسبب مهم للغاية: لا يمكننا السماح لهم (لإيران) بامتلاك سلاح نووي".وأضاف: "لذلك أعتقد أن معظم الناس يفهمون ذلك. إنهم يدركون أن ما نقوم به هو أمر صحيح، وسوف ينتهي بسرعة".وأمس الأربعاء، صرح الرئيس الأمريكي بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مرجحٌ للغاية، واصفا المحادثات مع الجانب الإيراني خلال الـ24 ساعة الماضية بأنها "جيدة جدا".كشفت تقارير أمريكية، نقلا عن مسؤولين، عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد سيكون خلال 48 ساعة. وتابعت: "الصورة العامة: تتوقع الولايات المتحدة ردوداً إيرانية على عدة نقاط رئيسية خلال الـ 48 ساعة المقبلة. لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن هذه هي أقرب مرحلة وصل إليها الطرفان إلى اتفاق منذ بدء الحرب".وبحسب وسائل إعلام غربية، فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيشمل رفع الجانبين القيود المفروضة على العبور من مضيق هرمز.وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مسؤول أمريكي: أن "إيران ستلتزم في مذكرة التفاهم بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، ويجري نقاش بند تلتزم بموجبه إيران بعدم تشغيل منشآت نووية تحت الأرض".وبحسب المسؤول الأمريكي، سيتم رفع القيود الإيرانية المفروضة على الشحن عبر المضيق والحصار البحري الأمريكي تدريجيًا خلال تلك الفترة التي تبلغ 30 يومًا.وزعم مصدران مطلعان أيضًا أن إيران ستوافق على إزالة اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، وهو أولوية أمريكية رئيسية رفضتها طهران حتى الآن. وقال أحد المصادر إن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو نقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

