لافروف: يجب ألا نغفل عن القضية الفلسطينية
رسالة جديدة من مجتبى خامنئي إلى الشعب الإيراني
سبوتنيك عربي
وجه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، رسالة جديدة إلى شعبه، بمناسبة اليوم الوطني للجيش. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T11:45+0000
وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية في رسالته، أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية، وذلك في رسالة بمناسبة يوم الجيش الإيراني. كما هنأ خامنئي في رسالته منتسبي الجيش وأسرهم والشعب الإيراني، معتبرا أن انتصار الثورة الإسلامية شكل نقطة تحول أنهت ما وصفه بمرحلة "الضعف المفروض" على المؤسسة العسكرية، وأعادها إلى موقعها "الطبيعي" كجزء من الشعب.وأشار إلى أن الجيش الإيراني تمكن منذ ذلك الحين من التصدي للتحديات المختلفة، مؤكدا استمراره في أداء مهامه إلى جانب سائر القوات المسلحة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية. وشدد خامنئي على ضرورة مواصلة تطوير قدرات الجيش في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب القيادات السابقة وتضحياتهم.كما استحضر في رسالته ذكرى عدد من القادة الذين سقطوا خلال الحروب، معتبرا أنهم يشكلون مصدر إلهام للأجيال الجديدة داخل المؤسسة العسكرية.وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الإيرانية تواصل انتشارها لحماية حدود البلاد من مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن تعزيز جاهزيتها يمثل أولوية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وشدد على استمرار دعمها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وجه المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، اليوم السبت، رسالة جديدة إلى شعبه، بمناسبة اليوم الوطني للجيش.
وأكد القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية في رسالته، أن الجيش يواصل الدفاع "ببسالة" عن تراب الوطن، مشيدا بدوره في حماية البلاد وتعزيز قدراتها العسكرية، وذلك في رسالة بمناسبة يوم الجيش الإيراني.
كما هنأ خامنئي في رسالته منتسبي الجيش وأسرهم والشعب الإيراني، معتبرا أن انتصار الثورة الإسلامية شكل نقطة تحول أنهت ما وصفه بمرحلة "الضعف المفروض" على المؤسسة العسكرية، وأعادها إلى موقعها "الطبيعي" كجزء من الشعب.
وأشار إلى أن الجيش الإيراني تمكن منذ ذلك الحين من التصدي للتحديات المختلفة، مؤكدا استمراره في أداء مهامه إلى جانب سائر القوات المسلحة، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال: "ها هو جيش الإسلام اليوم، كما في الحربَين المفروضتين السابقتين يدافع ببسالة عن تراب الوطن وعن رايته التي ينتمي إليها، مستندا إلى سنده القوي الإلهي والشعبي، وفي صفوف متراصة متماسكة، جنبا إلى جنب مع سائر مجاهدي القوات المسلحة، يتشابك في صراع مع جيشَي رأس جبهة الكفر والاستكبار، مظهرا ضعفهم ومذلتهم أمام أعين العالم. فكما تنقض طائراته المسيّرة كالصواعق على المجرمين الأمريكيين والصهاينة، فإن قواته البحرية الشجاعة مستعدة لإذاقة الأعداء مرارة هزائم جديدة".
وشدد خامنئي على ضرورة مواصلة تطوير قدرات الجيش في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تجارب القيادات السابقة وتضحياتهم.
كما استحضر في رسالته ذكرى عدد من القادة الذين سقطوا خلال الحروب، معتبرا أنهم يشكلون مصدر إلهام للأجيال الجديدة داخل المؤسسة العسكرية.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الإيرانية تواصل انتشارها لحماية حدود البلاد من مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن تعزيز جاهزيتها يمثل أولوية في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وشدد على استمرار دعمها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
