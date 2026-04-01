تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
بث مباشر
مجتبى خامنئي يؤكد لأمين عام "حزب الله" استمرار دعم إيران في وجه أمريكا وإسرائيل
مجتبى خامنئي يؤكد لأمين عام "حزب الله" استمرار دعم إيران في وجه أمريكا وإسرائيل
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، استمرار دعم الجمهورية الإسلامية لنهج "المقاومة"، مشيدًا بمواقف "حزب الله" ومواساته وتعازيه بمقتل المرشد الراحل علي... 01.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-01T01:04+0000
2026-04-01T01:04+0000
وبحسب بيان نشره "حزب الله"، فقد وجّه خامنئي رسالة إلى الأمين العام" نعيم قاسم، قال فيها إن "الصمود والاستقامة" أمام إسرائيل والولايات المتحدة "شكّلا من أبرز سمات الإمام القائد الشهيد علي خامنئي".ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 8 فبراير الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل.وردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
أكد المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، استمرار دعم الجمهورية الإسلامية لنهج "المقاومة"، مشيدًا بمواقف "حزب الله" ومواساته وتعازيه بمقتل المرشد الراحل علي خامنئي.
وبحسب بيان نشره "حزب الله"، فقد وجّه خامنئي رسالة إلى الأمين العام" نعيم قاسم، قال فيها إن "الصمود والاستقامة" أمام إسرائيل والولايات المتحدة "شكّلا من أبرز سمات الإمام القائد الشهيد علي خامنئي".
وأشار إلى أن "تاريخ المقاومة الإسلامية حافل بالنضال والتضحيات، حيث قدم قادة المقاومة حياتهم في سبيل الدفاع عن الأمة دون خوف من أي تهديد".
ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ 1 مارس، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 8 فبراير الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف عدة أهداف عسكرية في إسرائيل.
وردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
الرئيس الإيراني: كل أركان الدولة متوافقة مع المرشد مجتبى خامنئي في إدارة الحرب
26 مارس, 06:51 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، ظل الجيش الإسرائيلي يشن من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".
