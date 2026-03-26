إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة خارج تحسبا لعملية برية أمريكية
إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة خارج تحسبا لعملية برية أمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن إيران تعزز الدفاعات على جزيرة خارج تحسبًا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة.
2026-03-26T01:35+0000
2026-03-26T01:35+0000
2026-03-26T04:45+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة خارج تحسبا لعملية برية أمريكية
ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".في المقابل، رفضت القيادة المركزية للقوات الأمريكية التعليق على هذه المعلومات. وفي وقت سابق، زعمت صحفية قناة "فوكس نيوز" أن قيادة اللواء 82 للمظلات التابع للجيش الأمريكي تلقت أوامر بنشر قواتها في منطقة الشرق الأوسط.وأمس الأربعاء، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على احتمال قيام واشنطن بعملية للاستيلاء على الجزيرة، قائلة إن موسكو تسمع تكهنات حول إعداد عملية برية على جزيرة خارج الإيرانية، لكنها تأمل أن تقتصر الأمور على الأقوال والتهديدات.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة "خرج" تحسبا لعملية برية أمريكية
01:35 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 04:45 GMT 26.03.2026)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن إيران تعزز الدفاعات على جزيرة خارج تحسبًا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة.
ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".
في المقابل، رفضت القيادة المركزية للقوات الأمريكية التعليق على هذه المعلومات. وفي وقت سابق، زعمت صحفية قناة "فوكس نيوز" أن قيادة اللواء 82 للمظلات التابع للجيش الأمريكي تلقت أوامر بنشر قواتها في منطقة الشرق الأوسط.
وأمس الأربعاء، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على احتمال قيام واشنطن بعملية للاستيلاء على الجزيرة، قائلة إن موسكو تسمع تكهنات حول إعداد عملية برية على جزيرة خارج الإيرانية، لكنها تأمل أن تقتصر الأمور على الأقوال والتهديدات.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".