https://sarabic.ae/20260326/إعلام-إيران-تعزز-دفاعات-جزيرة-خارج-تحسبا-لعملية-برية-أمريكية-1111937389.html

إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة خارج تحسبا لعملية برية أمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن إيران تعزز الدفاعات على جزيرة خارج تحسبًا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة.

2026-03-26T01:35+0000

2026-03-26T04:45+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9c281c63ec606f6851fade6fc9feba42.jpg

ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن" نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية: "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة خارج ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".في المقابل، رفضت القيادة المركزية للقوات الأمريكية التعليق على هذه المعلومات. وفي وقت سابق، زعمت صحفية قناة "فوكس نيوز" أن قيادة اللواء 82 للمظلات التابع للجيش الأمريكي تلقت أوامر بنشر قواتها في منطقة الشرق الأوسط.وأمس الأربعاء، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على احتمال قيام واشنطن بعملية للاستيلاء على الجزيرة، قائلة إن موسكو تسمع تكهنات حول إعداد عملية برية على جزيرة خارج الإيرانية، لكنها تأمل أن تقتصر الأمور على الأقوال والتهديدات.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

