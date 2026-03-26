عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
الرئيس الإيراني: كل أركان الدولة متوافقة مع المرشد مجتبى خامنئي في إدارة الحرب
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "جميع أركان الدولة تعمل بتوافق وتناغم كامل مع قائد الثورة (المرشد مجتبى خامنئي) في إدارة الحرب"، مشددًا على "وحدة الموقف... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
06:51 GMT 26.03.2026
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "جميع أركان الدولة تعمل بتوافق وتناغم كامل مع قائد الثورة (المرشد مجتبى خامنئي) في إدارة الحرب"، مشددًا على "وحدة الموقف الداخلي في مواجهة التحديات الراهنة"، وفق تعبيره.
وأوضح بزشكيان، في تصريحات له، أن "مؤسسات الدولة المختلفة تتبنى نهجًا موحّدًا تحت قيادة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بما يضمن تنسيق الجهود السياسية والعسكرية في إدارة المرحلة الحالية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وأشار إلى أن "هذا التوافق يعكس تماسك الجبهة الداخلية، وقدرة الدولة على التعامل مع التطورات المتسارعة"، مؤكدًا أن "القيادة تعمل وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى حماية مصالح البلاد وتعزيز أمنها القومي".
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
إعلام: إيران تعزز دفاعات جزيرة "خرج" تحسبا لعملية برية أمريكية
01:35 GMT

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
