الرئيس الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل اجتماعه المطول مع المرشد مجتبى خامنئي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل اجتماعه المطول مع المرشد مجتبى خامنئي
كشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكیان، اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعًا مطولاً مع المرشد مجتبى خامنئي.
وقال بيزشكیان إن اللقاء بينهما امتدّ لساعتين ونصف الساعة، وجرى في أجواء ودّية، موضحًا: "ما برز لي في هذا الاجتماع أكثر من أي موضوع آخر هو طريقة المواجهة، ونوع النظرة، والأسلوب المتواضع والعميق الودود للمرشد، وهو نهج جعل أجواء الحوار قائمة على الثقة والهدوء والتعاطف والحوار المباشر".وتابع: "عندما يلتقي أعلى مسؤول في البلاد بمثل هذه الأخلاق والتواضع وروح الشعب مع المسؤولين والأفراد، يمكن لهذا السلوك أن يكون نموذجًا طبيعيًا للنظام الإداري في البلاد، وهو نموذج قائم على تحمّل المسؤولية، والقرب من الناس، والاستماع الحقيقي للمشاكل".وأردف الرئيس الإيراني: "حضر القائد الأعلى للثورة في هذا اللقاء بنفس روح القائد الراحل، روح قائمة على البساطة والتواضع والود والاحترام المتبادل، التي جعلت أجواء الحوار مباشرة وصريحة ومليئة بالشعور بالقرب والثقة".وفي شأن آخر... قال بيزشكیان إن "أي مفاوضات تتعلق بفتح مضيق هرمز يجب أن تسبقها خطوة رفع الحصار البحري"، مشدّدًا على أن طهران لن تقبل الدخول في أي مسار تفاوضي في ظل استمرار الضغوط والإجراءات المفروضة عليها.وأشار إلى أنه رغم وجود انتقادات وشكاوى، فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي لمنع الانقسام الداخلي، مؤكداً أن هذه الأولوية تتقدم على أي خلافات أو سجالات داخلية.وشدّد الرئيس الإيراني على أهمية التكاتف الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية استراتيجية في هذه المرحلة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.وكان ترامب أعلن، مساء الأحد الماضي، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي تسعى لمغادرته. وصرّح الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه قرّر تعليق العملية، لفترة قصيرة من الزمن، لـ"معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، على حد قوله.
11:12 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 11:17 GMT 07.05.2026)
كشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكیان، اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعًا مطولاً مع المرشد مجتبى خامنئي.
وقال بيزشكیان إن اللقاء بينهما امتدّ لساعتين ونصف الساعة، وجرى في أجواء ودّية، موضحًا: "ما برز لي في هذا الاجتماع أكثر من أي موضوع آخر هو طريقة المواجهة، ونوع النظرة، والأسلوب المتواضع والعميق الودود للمرشد، وهو نهج جعل أجواء الحوار قائمة على الثقة والهدوء والتعاطف والحوار المباشر".
وتابع: "عندما يلتقي أعلى مسؤول في البلاد بمثل هذه الأخلاق والتواضع وروح الشعب مع المسؤولين والأفراد، يمكن لهذا السلوك أن يكون نموذجًا طبيعيًا للنظام الإداري في البلاد، وهو نموذج قائم على تحمّل المسؤولية، والقرب من الناس، والاستماع الحقيقي للمشاكل".
وأردف الرئيس الإيراني: "حضر القائد الأعلى للثورة في هذا اللقاء بنفس روح القائد الراحل، روح قائمة على البساطة والتواضع والود والاحترام المتبادل، التي جعلت أجواء الحوار مباشرة وصريحة ومليئة بالشعور بالقرب والثقة".
وفي شأن آخر... قال بيزشكیان إن "أي مفاوضات تتعلق بفتح مضيق هرمز يجب أن تسبقها خطوة رفع الحصار البحري"، مشدّدًا على أن طهران لن تقبل الدخول في أي مسار تفاوضي في ظل استمرار الضغوط والإجراءات المفروضة عليها.
وأشار إلى أنه رغم وجود انتقادات وشكاوى، فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي لمنع الانقسام الداخلي، مؤكداً أن هذه الأولوية تتقدم على أي خلافات أو سجالات داخلية.

وتابع: "سعى العدو خلال الحرب إلى استهداف مراكز الشرطة والمنشآت الاقتصادية، بهدف التمهيد لإثارة الفوضى الداخلية ودفع البلاد نحو الانهيار".

وشدّد الرئيس الإيراني على أهمية التكاتف الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية استراتيجية في هذه المرحلة.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.
وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.
وكان ترامب أعلن، مساء الأحد الماضي، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي تسعى لمغادرته. وصرّح الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه قرّر تعليق العملية، لفترة قصيرة من الزمن، لـ"معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، على حد قوله.
