الرئيس الإيراني يكشف لأول مرة تفاصيل اجتماعه المطول مع المرشد مجتبى خامنئي

كشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكیان، اليوم الخميس، أنه عقد اجتماعًا مطولاً مع المرشد مجتبى خامنئي. 07.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال بيزشكیان إن اللقاء بينهما امتدّ لساعتين ونصف الساعة، وجرى في أجواء ودّية، موضحًا: "ما برز لي في هذا الاجتماع أكثر من أي موضوع آخر هو طريقة المواجهة، ونوع النظرة، والأسلوب المتواضع والعميق الودود للمرشد، وهو نهج جعل أجواء الحوار قائمة على الثقة والهدوء والتعاطف والحوار المباشر".وتابع: "عندما يلتقي أعلى مسؤول في البلاد بمثل هذه الأخلاق والتواضع وروح الشعب مع المسؤولين والأفراد، يمكن لهذا السلوك أن يكون نموذجًا طبيعيًا للنظام الإداري في البلاد، وهو نموذج قائم على تحمّل المسؤولية، والقرب من الناس، والاستماع الحقيقي للمشاكل".وأردف الرئيس الإيراني: "حضر القائد الأعلى للثورة في هذا اللقاء بنفس روح القائد الراحل، روح قائمة على البساطة والتواضع والود والاحترام المتبادل، التي جعلت أجواء الحوار مباشرة وصريحة ومليئة بالشعور بالقرب والثقة".وفي شأن آخر... قال بيزشكیان إن "أي مفاوضات تتعلق بفتح مضيق هرمز يجب أن تسبقها خطوة رفع الحصار البحري"، مشدّدًا على أن طهران لن تقبل الدخول في أي مسار تفاوضي في ظل استمرار الضغوط والإجراءات المفروضة عليها.وأشار إلى أنه رغم وجود انتقادات وشكاوى، فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي لمنع الانقسام الداخلي، مؤكداً أن هذه الأولوية تتقدم على أي خلافات أو سجالات داخلية.وشدّد الرئيس الإيراني على أهمية التكاتف الداخلي في مواجهة الضغوط الخارجية، معتبرًا أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل أولوية استراتيجية في هذه المرحلة.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.وكان ترامب أعلن، مساء الأحد الماضي، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي تسعى لمغادرته. وصرّح الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، أنه قرّر تعليق العملية، لفترة قصيرة من الزمن، لـ"معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، على حد قوله.

