إعلام: الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران سيحد من تخصيب إيران لليورانيوم لـ15 عاما فقط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
إعلام: الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران سيحد من تخصيب إيران لليورانيوم لـ15 عاما فقط
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران، "سيحدّ من تخصيب اليورانيوم لدى إيران لمدة 15 عاما فقط"، على حد قولها. 07.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران، "قد يحد من حرية عمل الجيش في لبنان، في وقت قد يترك ترسانة الصواريخ الإيرانية سليمة".وذكر المسؤول الإسرائيلي، لم تذكر الصحيفة اسمه، أن إيران "وافقت على عودة عمليات التفتيش الدقيقة، التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه ليس من المؤكد تضمين الاتفاق أي إشارة إلى تمويل ما تسميه الصحيفة بـ"وكلاء إيران" (أنصار الله وحزب الله)، وهو البند الذي أثارته الولايات المتحدة.وفي سياق متصل، ذكرت وسيلة إعلام أمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يستأنف العملية العسكرية ضد إيران، بسبب المخاطر السياسية والأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي".كما أشار التقرير إلى تراجع في الاتصالات بين نتنياهو وترامب، مرجحًا أن الأخير "قد يلقي باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الصراع المطوّل مع إيران".وفي سياق متصل، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "هناك احتمالًا لشن هجمات أمريكية أخرى على إيران"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "خصوم إيران يعتمدون بشكل أكبر على الضغط الاقتصادي ضد البلاد".وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.وكان ترامب، أعلن مساء الأحد الماضي، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي تسعى لمغادرته. وصرّح الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه قرر تعليق العملية، لفترة قصيرة من الزمن، لـ"معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، على حد قوله.
05:38 GMT 07.05.2026 (تم التحديث: 05:39 GMT 07.05.2026)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران، "سيحدّ من تخصيب اليورانيوم لدى إيران لمدة 15 عاما فقط"، على حد قولها.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أن الاتفاق المقترح بين واشنطن وطهران، "قد يحد من حرية عمل الجيش في لبنان، في وقت قد يترك ترسانة الصواريخ الإيرانية سليمة".
إعلام: الولايات المتحدة تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما
وذكر المسؤول الإسرائيلي، لم تذكر الصحيفة اسمه، أن إيران "وافقت على عودة عمليات التفتيش الدقيقة، التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيرًا إلى أنه ليس من المؤكد تضمين الاتفاق أي إشارة إلى تمويل ما تسميه الصحيفة بـ"وكلاء إيران" (أنصار الله وحزب الله)، وهو البند الذي أثارته الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، ذكرت وسيلة إعلام أمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "لن يستأنف العملية العسكرية ضد إيران، بسبب المخاطر السياسية والأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي".

وأفادت بوابة "المونيتور" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد لسيناريوهات مختلفة"، بينما "يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعات ليلية لبحث الخطوات المقبلة".

كما أشار التقرير إلى تراجع في الاتصالات بين نتنياهو وترامب، مرجحًا أن الأخير "قد يلقي باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي، في الصراع المطوّل مع إيران".
وفي سياق متصل، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن "هناك احتمالًا لشن هجمات أمريكية أخرى على إيران"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن "خصوم إيران يعتمدون بشكل أكبر على الضغط الاقتصادي ضد البلاد".
ترامب: الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على إيران، ما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المفاوضات اللاحقة في إسلام آباد، دون نتائج حاسمة، ما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية، لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحّد"، وفق تعبيره.

وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.

وكان ترامب، أعلن مساء الأحد الماضي، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي تسعى لمغادرته. وصرّح الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه قرر تعليق العملية، لفترة قصيرة من الزمن، لـ"معرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران"، على حد قوله.
