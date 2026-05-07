إعلام: إسرائيل تعتقد أن الولايات المتحدة لن تستأنف العمليات ضد إيران

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستأنف العملية العسكرية ضد إيران بسبب المخاطر السياسية والأضرار...

2026-05-07T01:20+0000

وأفادت بوابة "المونيتور" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليي، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة، بينما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعات ليلية لبحث الخطوات المقبلة.كما أشار التقرير إلى تراجع في الاتصالات بين نتنياهو وترامب، مرجحًا أن الأخير قد يلقي باللوم على رئيس الوزراء الإسرائيلي في الصراع المطول مع إيران.وفي سياق متصل، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن هناك احتمالًا لشن هجمات أمريكية أخرى على إيران، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن خصوم طهران يعتمدون بشكل أكبر على الضغط الاقتصادي ضد البلاد.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 فبراير/شباط، ضربات على أهداف في إيران، مما أسفر عن أضرار ووقوع ضحايا مدنيين. وفي 7 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون نتائج حاسمة، مما دفع ترامب إلى تمديد وقف الأعمال العدائية لمنح إيران وقتًا لتقديم "مقترح موحد".وأدى التصعيد إلى توقف حركة المرور تقريبًا في مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لتوصيل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.وكان ترامب قد أعلن، مساء الأحد، عن "مشروع الحرية" لمساعدة السفن العالقة في مضيق هرمز والتي تسعى لمغادرته. وصرح ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه قرر تعليق العملية لفترة قصيرة من الزمن لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

