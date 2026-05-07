إعلام: الولايات المتحدة تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما
ذكر تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الولايات المتحدة تطالب إيران، في إطار اتفاق سلام محتمل، بـ"فرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة 20...
2026-05-07T04:31+0000
وجاء في التقرير: "الولايات المتحدة تسعى للحصول على تجميد لمدة 20 عامًا لتخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل جميع المواد النووية المخصّبة".وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران، "قد توقعان قريبًا" مذكرة لإنهاء النزاع تتألف من 14 نقطة، من شأنها أن تطلق مرحلة المفاوضات بين الدولتين.وتشمل المذكرة، بحسب الموقع، إعلان إنهاء النزاع وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن قضايا البرنامج النووي لطهران، ورفع العقوبات الأمريكية وفتح مضيق هرمز، وتخلي إيران عن نوايا الحصول على أسلحة نووية، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 12 عامًا.
ذكر تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الولايات المتحدة تطالب إيران، في إطار اتفاق سلام محتمل، بـ"فرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى التخلي عن مخزونها النووي الحالي"، على حد قولها.
وجاء في التقرير: "الولايات المتحدة تسعى للحصول على تجميد لمدة 20 عامًا لتخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل جميع المواد النووية المخصّبة".
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجانب الأمريكي يريد أيضا من طهران "تفكيك المنشآت النووية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، وحظر الأعمال النووية تحت الأرض، فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران، "قد توقعان قريبًا" مذكرة لإنهاء النزاع تتألف من 14 نقطة، من شأنها أن تطلق مرحلة المفاوضات بين الدولتين.
وتشمل المذكرة، بحسب الموقع، إعلان إنهاء النزاع وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن قضايا البرنامج النووي لطهران، ورفع العقوبات الأمريكية وفتح مضيق هرمز، وتخلي إيران عن نوايا الحصول على أسلحة نووية، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 12 عامًا.