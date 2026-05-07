إعلام: الولايات المتحدة تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
12:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
إعلام: الولايات المتحدة تطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما
سبوتنيك عربي
ذكر تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الولايات المتحدة تطالب إيران، في إطار اتفاق سلام محتمل، بـ"فرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة 20... 07.05.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وجاء في التقرير: "الولايات المتحدة تسعى للحصول على تجميد لمدة 20 عامًا لتخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل جميع المواد النووية المخصّبة".وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران، "قد توقعان قريبًا" مذكرة لإنهاء النزاع تتألف من 14 نقطة، من شأنها أن تطلق مرحلة المفاوضات بين الدولتين.وتشمل المذكرة، بحسب الموقع، إعلان إنهاء النزاع وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن قضايا البرنامج النووي لطهران، ورفع العقوبات الأمريكية وفتح مضيق هرمز، وتخلي إيران عن نوايا الحصول على أسلحة نووية، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 12 عامًا.ترامب: المحادثات مع إيران كانت جيدة جدا خلال الـ 24 ساعة الماضيةترامب: الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا
© AP Photo / Majid Asgaripourمنشأة نووية في إيران
منشأة نووية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2026
ذكر تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، أن الولايات المتحدة تطالب إيران، في إطار اتفاق سلام محتمل، بـ"فرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى التخلي عن مخزونها النووي الحالي"، على حد قولها.
وجاء في التقرير: "الولايات المتحدة تسعى للحصول على تجميد لمدة 20 عامًا لتخصيب اليورانيوم في إيران، ونقل جميع المواد النووية المخصّبة".

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الجانب الأمريكي يريد أيضا من طهران "تفكيك المنشآت النووية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، وحظر الأعمال النووية تحت الأرض، فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن البيت الأبيض يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران، "قد توقعان قريبًا" مذكرة لإنهاء النزاع تتألف من 14 نقطة، من شأنها أن تطلق مرحلة المفاوضات بين الدولتين.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
ترامب يهدد بقصف إيران "بقوة أكبر" إذا لم توافق على شروط واشنطن
أمس, 12:05 GMT
وتشمل المذكرة، بحسب الموقع، إعلان إنهاء النزاع وبدء فترة مفاوضات مدتها 30 يومًا بشأن قضايا البرنامج النووي لطهران، ورفع العقوبات الأمريكية وفتح مضيق هرمز، وتخلي إيران عن نوايا الحصول على أسلحة نووية، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 12 عامًا.
ترامب: المحادثات مع إيران كانت جيدة جدا خلال الـ 24 ساعة الماضية
ترامب: الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا
