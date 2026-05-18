وزير الخارجية التركي: لا سبب يمنع إيران وأمريكا من الالتقاء على أرضية مشتركة من خلال المفاوضات
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أن "الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، أن "الأولوية الحالية تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية"، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني في برلين، قال فيدان: إن "أنقرة تريد التأكد من أن الولايات المتحدة وإيران تدركان مخاطر استئناف الحرب"، معتبرا أنه "لا يوجد سبب يمنع الجانبين من الالتقاء على أرضية مشتركة عبر المفاوضات".
وأضاف وزير الخارجية التركي، أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها باكستان بين طهران وواشنطن، مؤكدًا استمرار أنقرة في تقديم الدعم لهذه المساعي الدبلوماسية.
وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق اليوم، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة
، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.
يأتي هذا بعدما أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعدّ قائمة بأهداف لشنّ ضربات ضد إيران في حال أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ هجمات جديدة على البلاد.
وقالت التقارير: "أعد البنتاغون سلسلة من الخطط للأهداف العسكرية في حال قرر ترامب في نهاية المطاف الموافقة على ضربات جديدة".
ومن المتوقع أن يجتمع ترامب مجددا مع فريقه للأمن القومي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.