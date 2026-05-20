إعلام أمريكي: مكالمة متوترة بين ترامب ونتنياهو حول مقترح جديد لإنهاء الحرب مع إيران

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول مقترح جديد لإنهاء... 20.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقل موقع أمريكي عن مصادر قولها إن " ترامب ونتنياهو أجريا مكالمة متوترة أمس لبحث مقترح جديد لإنهاء الحرب مع إيران"، مضيفة أن "نتنياهو متشكك بشدة في جدوى المفاوضات الأمريكية مع إيران ويريد استئناف الحرب".وأضافت المصادر أن "ترامب أبلغ نتنياهو، أن الوسطاء يعملون على "خطاب نوايا" توقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وبدء مفاوضات حول القضايا النووية ومضيق هرمز".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي و"نسف" الشرق الأوسط، وفق تعبيره.وقال ترامب في كلمة بحفل تخرج دفعة من ضباط خفر السواحل: "ضربنا إيران بقوة كبيرة وقد نضطر لضربها بقوة أكبر، ولكننا لن نسمح لإيران بأن تمتلك سلاحًا نوويًا وأن تنسف الشرق الأوسط وإسرائيل وأن تأتي بعد ذلك لاستهدافنا".وقال ترامب، في كلمة متلفزة: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل.. حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وأضاف أن "الولايات المتحدة ربما ستنفذ هجوما واسعا على إيران، لكن لم يتم اتخاذ قرار ملموس بعد.. قد نضطر إلى توجيه ضربة كبيرة أخرى لهم.. لست متأكدًا بعد".

