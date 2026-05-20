رئيس الأركان الإسرائيلي: ضربنا إيران و"المحور" بأكمله بشكل منهجي وقوي ومنظم

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ضربت إيران والمحور ("محور المقاومة") بأكمله بشكل منهجي وقوي ومنظم. 20.05.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة الإسرائيلية "i24NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ومستعد لأي تطور في جميع الجبهات.وأوضحت القناة أن تصريحات رئيس الأركان جاءت خلال تقييم للوضع الأمني مع قادة الألوية في الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن "الجيش في أعلى درجات التأهب مع تصاعد التهديدات ضد إيران".وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "سنواصل العمل ضد إيران ومحورها طالما دعت الحاجة في الساحات القريبة والبعيدة".وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا جديدًا على إيران يوم الجمعة المقبل أو خلال الأيام التالية.وقال ترامب، للصحفيين: "الولايات المتحدة قد تشن هجمات على إيران في أقرب وقت ممكن. يوم الجمعة أو في مطلع الأسبوع المقبل... حسنًا، أعني خلال يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما مطلع الأسبوع المقبل، خلال فترة زمنية محدودة، لأننا لا نستطيع السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الاثنين، أن "الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية".وقال ترامب إن "مفاوضات جادة تجرى حاليًا بشأن إيران"، مشيرًا إلى أن "أمير قطر وولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات، أبلغوه باعتقادهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق مقبول للغاية للولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط".وأفاد مصدر مقرّب من فريق التفاوض الإيراني، في وقت سابق، بأن طهران سلّمت عبر الوساطة الباكستانية، نصًا جديدًا يتألف من 14 فقرة، تمهيدًا لنقله إلى الجانب الأمريكي، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن أمريكا كانت أرسلت أخيرا ردًا على المقترح الإيراني السابق، الذي تضمن أيضا 14 فقرة، مشيرًا إلى أن إيران أدخلت تعديلات على نصها قبل تسليمه إلى الوسيط الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام مفاوضات التسوية. وخلال الفترة ذاتها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على المواني الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.

