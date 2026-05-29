بعد حصار ترامب... الرئيس الإيراني يصدر توجيهاته بتطوير ممرات تجارية بديلة

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، توجيهات لتطوير ممرات تجارية بديلة بعد الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T12:37+0000

وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن بزشكيان ترأس جلسة التنسيق لتسريع إمدادات السلع الأساسية والأدوية وإدارة طرق الاستيراد البديلة، حضرها بعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الوكالات ذات الصلة.وتم خلال الجلسة التأكيد على ضرورة تفعيل القدرات اللوجستية والتجارية والاقتصادية للبلاد إلى أقصى حد ممكن للحفاظ على استقرار السوق واستمرارية سلسلة التوريد.وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الإدارة الذكية للسوق ومنع أي تضخم أسعار، في وقت كلف وزارة الزراعة بوضع خطط لتقليل الآثار المحتملة الناجمة عن القيود في بعض منافذ الدخول إلى البلاد على أسعار السلع الأساسية والدواء.وأشار بزشكيان إلى أهمية الاستخدام الأقصى لطاقة الموانئ الشمالية للبلاد، وتطوير ممرات تجارية بديلة، مع وجوب الاستفادة من قدرات الدول المجاورة، بما فيها باكستان وروسيا وأذربيجان، لتأمين واستيراد بعض المواد المطلوبة، داعيا إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة في هذا المجال.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية لأهداف جوية معادية واعتراض مسيّرة أمريكية.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن "أصوات الانفجارات في مدينة جم بمحافظة بوشهر مرتبطة بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف جوية معادية". ومن جانبها، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية الإيرانية "تمكنت من اعتراض طائرة مسيّرة أمريكية في بوشهر".وأضاف المصدر أن "عملية الاعتراض نُفذت عبر إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرة المسيّرة".وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

