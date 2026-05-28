وزير الخزانة الأمريكي: صبر واشنطن تجاه إيران ليس بلا حدود واستئناف الضربات أمر وارد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن صبر واشنطن تجاه إيران "ليس بلا حدود"، مشيرًا إلى أن خيار استئناف الضربات ضد طهران قد يعود إذا رأى الرئيس الأمريكي،... 28.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-28T19:24+0000

وقال بيسنت، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن مستقبل التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران بعد تبادل الضربات الأخير: "صبرنا ليس بلا حدود. الرئيس ترامب سيفضل دائمًا التوصل إلى اتفاق سلمي".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متأكدًا من إمكانية إبرام أي اتفاق مع إيران إذا لم تنضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط "مدينة بالانضمام" إلى هذه الاتفاقيات.وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

