برلماني يمني يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يجري في كواليس الحرب بين أمريكا وإيران

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني يمني يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يجري في كواليس الحرب بين أمريكا وإيران
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس النواب اليمني، الدكتور علي الزنم، أن المشهد الحالي المتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن إجماله بأن طرفي الحرب يحاول كل منهما... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
18:42 GMT 01.06.2026
أكد عضو مجلس النواب اليمني، الدكتور علي الزنم، أن المشهد الحالي المتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن إجماله بأن طرفي الحرب يحاول كل منهما تقديم المشهد على أنه "انتصار سياسي" أمام جمهورهما الداخلي.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الرئيس ترامب أعلن أن "الحصار البحري سيرفع الآن"، مع حديث عن فتح الملاحة في مضيق هرمز واتخاذ "قرار نهائي" بشأن إيران. لكن في المقابل، يرى آخرون أن واشنطن تراجعت تحت وطأة الضغوط، وأن إعادة فتح المضيق أو تخفيف الحصار جاء نتيجة صمود إيران، لا نتيجة تنازل منها.
وتابع الزنم: "من هنا يمكن القول إننا أمام حالة من التهدئة المتبادلة، ومحاولة لحفظ ماء الوجه للطرفين، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحًا دون إعلان "استسلام" من أي جهة. فهكذا تُدار الأزمات بين الدول، إذ تسود لغة السياسة، ويحاول كل طرف تسويق الرواية التي تخدم جمهوره الداخلي، وكذلك صورته أمام العالم".
واستطرد: "هنا يبرز التساؤل: من المنتصر ومن المهزوم؟ وبرأيي، وبكل بساطة، فإن صمود إيران ومحور المقاومة، إلى جانب الاحترافية التفاوضية التي أظهرتها إيران، عكسا قدرًا عاليًا من الذكاء والخبرة السياسية، وهو ما أفضى إلى هذه النتائج، على الأقل حتى هذه اللحظة".
ولفت الزنم إلى أن التهدئة هي مطلب، وبدفع من دول المنطقة، كونها هي المتضررة من أي تصعيد مستقبلي، الذي لا يرغب به العالم، والذي تضرر من نتائج هذه الحرب، والتي أظهرت أهمية هرمز وباب المندب والمنطقة المليئة بالثروات، وتعد سنتر لإمداد العالم بالنفط والغاز والحركة التجارية بشكل عام.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
إيران: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا
29 مايو, 17:44 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 29 مايو/أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.
وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.
