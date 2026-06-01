برلماني يمني يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة ما يجري في كواليس الحرب بين أمريكا وإيران

أكد عضو مجلس النواب اليمني، الدكتور علي الزنم، أن المشهد الحالي المتعلق بالحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمكن إجماله بأن طرفي الحرب يحاول كل منهما... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T18:42+0000

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الرئيس ترامب أعلن أن "الحصار البحري سيرفع الآن"، مع حديث عن فتح الملاحة في مضيق هرمز واتخاذ "قرار نهائي" بشأن إيران. لكن في المقابل، يرى آخرون أن واشنطن تراجعت تحت وطأة الضغوط، وأن إعادة فتح المضيق أو تخفيف الحصار جاء نتيجة صمود إيران، لا نتيجة تنازل منها.واستطرد: "هنا يبرز التساؤل: من المنتصر ومن المهزوم؟ وبرأيي، وبكل بساطة، فإن صمود إيران ومحور المقاومة، إلى جانب الاحترافية التفاوضية التي أظهرتها إيران، عكسا قدرًا عاليًا من الذكاء والخبرة السياسية، وهو ما أفضى إلى هذه النتائج، على الأقل حتى هذه اللحظة".ولفت الزنم إلى أن التهدئة هي مطلب، وبدفع من دول المنطقة، كونها هي المتضررة من أي تصعيد مستقبلي، الذي لا يرغب به العالم، والذي تضرر من نتائج هذه الحرب، والتي أظهرت أهمية هرمز وباب المندب والمنطقة المليئة بالثروات، وتعد سنتر لإمداد العالم بالنفط والغاز والحركة التجارية بشكل عام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 29 مايو/أيار الماضي، أنه سيتم رفع الحصار البحري عن المواني الإيرانية، إلا أن محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، صرح بأنه على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن الجيش الأمريكي يواصل الحصار.يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية جراء هذه الحرب.وفي 8 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار. ورغم أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون تحقيق نتائج، لم ترد تقارير عن استئناف العمليات القتالية، إلا أن الولايات المتحدة بدأت في فرض حصار على المواني الإيرانية.

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

