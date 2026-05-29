إيران: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إيران: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وقال بقائي، في تصريحات إعلامية، إن إيران تتخذ قراراتها "بناء على مصالح وحقوق الشعب الإيراني"، مؤكدا أن أي طرف غربي "لا يمكنه التحدث بلغة الإملاءات" تجاه الجمهورية الإسلامية.
ووصف المتحدث الإيراني ما تسميه الولايات المتحدة "حصارا بحريا" بأنه "إجراء غير قانوني" وانتهاك لوقف إطلاق النار وحرية الملاحة الدولية، مضيفا أن طهران ستراقب ما إذا كانت واشنطن ستلتزم عمليا بتعهداتها أم أن الأمر يقتصر على "الدعاية السياسية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز أوضح، إسماعيل بقائي، أن الممر البحري الدولي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، مشددا على أن "البلدين، بوصفهما دولتين ساحليتين، معنيان بحماية أمنهما القومي وضمان سلامة الملاحة الدولية عبر هذا الممر الحيوي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتوجه اليوم الجمعة، إلى غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران.
وشدد عبر منصة "تروث سوشيال" أنه على إيران الموافقة بشكل واضح على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة البحرية "دون أي رسوم عبور" وفي كلا الاتجاهين.
وقال إن الولايات المتحدة رفعت ما وصفه بـ"الحصار البحري غير المسبوق"، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق يمكنها بدء العودة إلى وجهاتها، كما أكد أن عمليات إزالة الألغام البحرية ستستكمل بالتنسيق مع إيران، موضحا أن القوات الأمريكية دمرت عددا من تلك الألغام باستخدام كاسحات ألغام متطورة.
غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المواد المخصبة المدفونة في مواقع إيرانية عميقة تحت الأرض، والتي تضررت جراء هجوم سابق نفذته قاذفات "بي-2"، سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/ أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
