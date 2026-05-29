https://sarabic.ae/20260529/إيران-لم-نتوصل-بعد-إلى-اتفاق-مع-أمريكا-1113874139.html

إيران: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا

إيران: لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T17:44+0000

2026-05-29T17:44+0000

2026-05-29T17:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال بقائي، في تصريحات إعلامية، إن إيران تتخذ قراراتها "بناء على مصالح وحقوق الشعب الإيراني"، مؤكدا أن أي طرف غربي "لا يمكنه التحدث بلغة الإملاءات" تجاه الجمهورية الإسلامية. ووصف المتحدث الإيراني ما تسميه الولايات المتحدة "حصارا بحريا" بأنه "إجراء غير قانوني" وانتهاك لوقف إطلاق النار وحرية الملاحة الدولية، مضيفا أن طهران ستراقب ما إذا كانت واشنطن ستلتزم عمليا بتعهداتها أم أن الأمر يقتصر على "الدعاية السياسية"، وفقا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية. وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتوجه اليوم الجمعة، إلى غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران.وشدد عبر منصة "تروث سوشيال" أنه على إيران الموافقة بشكل واضح على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة البحرية "دون أي رسوم عبور" وفي كلا الاتجاهين.وقال إن الولايات المتحدة رفعت ما وصفه بـ"الحصار البحري غير المسبوق"، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق يمكنها بدء العودة إلى وجهاتها، كما أكد أن عمليات إزالة الألغام البحرية ستستكمل بالتنسيق مع إيران، موضحا أن القوات الأمريكية دمرت عددا من تلك الألغام باستخدام كاسحات ألغام متطورة.وأضاف الرئيس الأمريكي أن المواد المخصبة المدفونة في مواقع إيرانية عميقة تحت الأرض، والتي تضررت جراء هجوم سابق نفذته قاذفات "بي-2"، سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/ أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260529/غروسي-كازاخستان-تعرض-استضافة-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب--1113870078.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم