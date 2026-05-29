https://sarabic.ae/20260529/ترامب-يعلن-الاجتماع-اليوم-في-غرفة-العمليات-لاتخاذ-القرار-النهائي-بشأن-إيران-1113864750.html

ترامب يعلن الاجتماع اليوم في غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران

ترامب يعلن الاجتماع اليوم في غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن على إيران الموافقة بشكل واضح على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورًا أمام حركة... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T15:24+0000

2026-05-29T15:24+0000

2026-05-29T15:24+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1d/1113864592_0:0:1236:696_1920x0_80_0_0_011ddec5deffad3511197c468e951bca.jpg

وقال ترامب عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة رفعت ما وصفه بـ"الحصار البحري غير المسبوق"، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق يمكنها بدء العودة إلى وجهاتها، كما أكد أن عمليات إزالة الألغام البحرية ستستكمل بالتنسيق مع إيران، موضحا أن القوات الأمريكية دمرت عددا من تلك الألغام باستخدام كاسحات ألغام متطورة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن المواد المخصبة المدفونة في مواقع إيرانية عميقة تحت الأرض، والتي تضررت جراء هجوم سابق نفذته قاذفات "بي-2"، سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية".وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل". وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/ أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260529/إعلام-كلفة-الحرب-الأمريكية-على-إيران-تخطت-95-مليار-دولار-1113843651.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن