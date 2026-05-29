ترامب يعلن الاجتماع اليوم في غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران
2026-05-29T15:24+0000
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن على إيران الموافقة بشكل واضح على عدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورًا أمام حركة الملاحة البحرية "دون أي رسوم عبور" وفي كلا الاتجاهين.
وقال ترامب عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة رفعت ما وصفه بـ"الحصار البحري غير المسبوق"، مشيرا إلى أن السفن العالقة في المضيق يمكنها بدء العودة إلى وجهاتها، كما أكد أن عمليات إزالة الألغام البحرية ستستكمل بالتنسيق مع إيران، موضحا أن القوات الأمريكية دمرت عددا من تلك الألغام باستخدام كاسحات ألغام متطورة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن المواد المخصبة المدفونة في مواقع إيرانية عميقة تحت الأرض، والتي تضررت جراء هجوم سابق نفذته قاذفات "بي-2"، سيتم استخراجها وتدميرها بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار ترامب إلى أنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران "حتى إشعار آخر"، لافتا إلى وجود بنود أخرى تم الاتفاق عليها، دون الكشف عن تفاصيلها، قبل أن يعلن في منشوره توجهه الآن إلى غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بوجود تقدم في المفاوضات مع إيران
، مشيرًا إلى أن طهران تجري الحوار مع واشنطن "بحسن نية".
وقال فانس: "نعتقد بالفعل أنهم (إيران) يتفاوضون، على الأقل حتى الآن، بحسن نية، ونحن نمضي قدمًا".
وفي الوقت نفسه، أقر فانس بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على شروط الصفقة، رغم تأكيده أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق. ورفض نائب الرئيس الأمريكي ضمان إمكانية التفاهم بشأن القضايا العالقة، لكنه أكد أنه لا يزال يحتفظ بـ"قدر كبير من التفاؤل".
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/ أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.