غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
سبوتنيك عربي
أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن غروسي قوله: إن "كازاخستان أبدت انفتاحها على احتضان المخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في أستانا الأسبوع الحالي، في إطار مقترحات لحل إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في المحادثات الجارية".ويتركز النقاش حول مصير نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، وسط مقترحات دولية تتضمن نقله إلى خارج إيران أو تخفيف تخصيبه، ضمن إطار تفاهم محتمل لتمديد التهدئة بين طهران وواشنطن، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتهيئة مسار لمفاوضات أوسع حول الملف النووي. وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية تمتلك بالفعل “بنك يورانيوم” منخفض التخصيب في كازاخستان، ما يجعلها خيارا عمليا لتخزين المواد الحساسة بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون مقبولا للطرفين، مع بقاء القرار النهائي رهن المفاوضات السياسية الجارية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
16:36 GMT 29.05.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من الاستخدام العسكري، في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن غروسي قوله: إن "كازاخستان أبدت انفتاحها على احتضان المخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في أستانا الأسبوع الحالي، في إطار مقترحات لحل إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في المحادثات الجارية".
ويتركز النقاش حول مصير نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، وسط مقترحات دولية تتضمن نقله إلى خارج إيران أو تخفيف تخصيبه، ضمن إطار تفاهم محتمل لتمديد التهدئة بين طهران وواشنطن، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتهيئة مسار لمفاوضات أوسع حول الملف النووي.
ترامب يعلن الاجتماع اليوم في غرفة العمليات لاتخاذ "القرار النهائي" بشأن إيران
15:24 GMT
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية تمتلك بالفعل “بنك يورانيوم” منخفض التخصيب في كازاخستان، ما يجعلها خيارا عمليا لتخزين المواد الحساسة بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون مقبولا للطرفين، مع بقاء القرار النهائي رهن المفاوضات السياسية الجارية.
ترامب: واشنطن لن تخفف العقوبات على طهران مقابل تخليها عن اليورانيوم العالي التخصيب
27 مايو, 16:00 GMT
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.
