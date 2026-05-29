غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
سبوتنيك عربي
أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة... 29.05.2026
أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من الاستخدام العسكري، في حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن غروسي قوله: إن "كازاخستان أبدت انفتاحها على احتضان المخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في أستانا الأسبوع الحالي، في إطار مقترحات لحل إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في المحادثات الجارية".
ويتركز النقاش حول مصير نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، وسط مقترحات دولية تتضمن نقله إلى خارج إيران أو تخفيف تخصيبه، ضمن إطار تفاهم محتمل لتمديد التهدئة بين طهران وواشنطن، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتهيئة مسار لمفاوضات أوسع حول الملف النووي.
وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية تمتلك بالفعل “بنك يورانيوم” منخفض التخصيب في كازاخستان، ما يجعلها خيارا عمليا لتخزين المواد الحساسة بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون مقبولا للطرفين، مع بقاء القرار النهائي رهن المفاوضات السياسية الجارية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.