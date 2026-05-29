https://sarabic.ae/20260529/غروسي-كازاخستان-تعرض-استضافة-مخزون-إيران-من-اليورانيوم-المخصب--1113870078.html

غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

غروسي: كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

سبوتنيك عربي

أفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T16:36+0000

2026-05-29T16:36+0000

2026-05-29T16:36+0000

كازاخستان

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن غروسي قوله: إن "كازاخستان أبدت انفتاحها على احتضان المخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في أستانا الأسبوع الحالي، في إطار مقترحات لحل إحدى أكثر نقاط الخلاف تعقيداً في المحادثات الجارية".ويتركز النقاش حول مصير نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60%، وسط مقترحات دولية تتضمن نقله إلى خارج إيران أو تخفيف تخصيبه، ضمن إطار تفاهم محتمل لتمديد التهدئة بين طهران وواشنطن، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتهيئة مسار لمفاوضات أوسع حول الملف النووي. وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية تمتلك بالفعل “بنك يورانيوم” منخفض التخصيب في كازاخستان، ما يجعلها خيارا عمليا لتخزين المواد الحساسة بشكل آمن، مشيرا إلى أن هذا المقترح قد يكون مقبولا للطرفين، مع بقاء القرار النهائي رهن المفاوضات السياسية الجارية.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

https://sarabic.ae/20260529/ترامب-يعلن-الاجتماع-اليوم-في-غرفة-العمليات-لاتخاذ-القرار-النهائي-بشأن-إيران-1113864750.html

https://sarabic.ae/20260527/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تخفف-العقوبات-على-إيران-مقابل-تخليها-عن-اليورانيوم-عالي-التخصيب-1113796443.html

كازاخستان

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كازاخستان, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني