تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
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https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
سبوتنيك عربي
تشهد المنطقة مرحلة شديدة الحساسية بعد موجة التصعيد الأخيرة التي أعادت خلط الأوراق السياسية والأمنية في أكثر من ساحة، فمع تصاعد التوتر بين إيران من جهة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
توقيع اتفاق
أخبار الشرق الأوسط
استطلاعات الرأي
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ويبرز لبنان كأحد أبرز الملفات المرتبطة مباشرة بمعادلات الصراع الإقليمي، خاصة في ظل ارتباط عدد من القضايا الأمنية والسياسية فيه بالتوازنات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يرى مراقبون أن أي اتفاق شامل قد يصعب فصله بالكامل عن الوضع اللبناني إذا ما نجحت طهران في توظيف أوراق نفوذها ضمن إطار تفاوضي أوسع.وبين هذين الرأيين، يطرح بعضهم سيناريو التسوية المتبادلة، حيث قد يتم إدراج لبنان ضمن حزمة تفاهمات أوسع مقابل تنازلات أو ترتيبات متبادلة تشمل ملفات أخرى في المنطقة.هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاقالحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
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إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, توقيع اتفاق, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, توقيع اتفاق, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟

09:46 GMT 08.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
تشهد المنطقة مرحلة شديدة الحساسية بعد موجة التصعيد الأخيرة التي أعادت خلط الأوراق السياسية والأمنية في أكثر من ساحة، فمع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تتزايد التساؤلات حول شكل التسويات المحتملة التي قد تطرح في حال الانتقال إلى مسار تفاوضي أوسع يشمل ملفات المنطقة المختلفة.
ويبرز لبنان كأحد أبرز الملفات المرتبطة مباشرة بمعادلات الصراع الإقليمي، خاصة في ظل ارتباط عدد من القضايا الأمنية والسياسية فيه بالتوازنات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يرى مراقبون أن أي اتفاق شامل قد يصعب فصله بالكامل عن الوضع اللبناني إذا ما نجحت طهران في توظيف أوراق نفوذها ضمن إطار تفاوضي أوسع.
في المقابل، ترى أطراف أخرى أن إسرائيل ستسعى إلى الفصل بين الملفات وعدم منح إيران فرصة لتحويل الساحة اللبنانية إلى ورقة تفاوض أساسية ضمن أي تفاهمات مستقبلية، خاصة في ظل الحسابات الأمنية والاستراتيجية التي تحكم الموقف الإسرائيلي تجاه الحدود الشمالية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.
وبين هذين الرأيين، يطرح بعضهم سيناريو التسوية المتبادلة، حيث قد يتم إدراج لبنان ضمن حزمة تفاهمات أوسع مقابل تنازلات أو ترتيبات متبادلة تشمل ملفات أخرى في المنطقة.

هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟

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ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق
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