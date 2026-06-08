https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
سبوتنيك عربي
تشهد المنطقة مرحلة شديدة الحساسية بعد موجة التصعيد الأخيرة التي أعادت خلط الأوراق السياسية والأمنية في أكثر من ساحة، فمع تصاعد التوتر بين إيران من جهة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T09:46+0000
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ويبرز لبنان كأحد أبرز الملفات المرتبطة مباشرة بمعادلات الصراع الإقليمي، خاصة في ظل ارتباط عدد من القضايا الأمنية والسياسية فيه بالتوازنات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يرى مراقبون أن أي اتفاق شامل قد يصعب فصله بالكامل عن الوضع اللبناني إذا ما نجحت طهران في توظيف أوراق نفوذها ضمن إطار تفاوضي أوسع.وبين هذين الرأيين، يطرح بعضهم سيناريو التسوية المتبادلة، حيث قد يتم إدراج لبنان ضمن حزمة تفاهمات أوسع مقابل تنازلات أو ترتيبات متبادلة تشمل ملفات أخرى في المنطقة.هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاقالحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
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إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, توقيع اتفاق, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, توقيع اتفاق, أخبار الشرق الأوسط, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟
تشهد المنطقة مرحلة شديدة الحساسية بعد موجة التصعيد الأخيرة التي أعادت خلط الأوراق السياسية والأمنية في أكثر من ساحة، فمع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تتزايد التساؤلات حول شكل التسويات المحتملة التي قد تطرح في حال الانتقال إلى مسار تفاوضي أوسع يشمل ملفات المنطقة المختلفة.
ويبرز لبنان كأحد أبرز الملفات المرتبطة مباشرة بمعادلات الصراع الإقليمي، خاصة في ظل ارتباط عدد من القضايا الأمنية والسياسية فيه بالتوازنات القائمة بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يرى مراقبون أن أي اتفاق شامل قد يصعب فصله بالكامل عن الوضع اللبناني إذا ما نجحت طهران في توظيف أوراق نفوذها ضمن إطار تفاوضي أوسع.
في المقابل، ترى أطراف أخرى أن إسرائيل ستسعى إلى الفصل بين الملفات وعدم منح إيران فرصة لتحويل الساحة اللبنانية إلى ورقة تفاوض أساسية ضمن أي تفاهمات مستقبلية، خاصة في ظل الحسابات الأمنية والاستراتيجية التي تحكم الموقف الإسرائيلي تجاه الحدود الشمالية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.
وبين هذين الرأيين، يطرح بعضهم سيناريو التسوية المتبادلة، حيث قد يتم إدراج لبنان ضمن حزمة تفاهمات أوسع مقابل تنازلات أو ترتيبات متبادلة تشمل ملفات أخرى في المنطقة.
هل تستطيع إيران إجبار أمريكا وإسرائيل على إدخال لبنان في اتفاق شامل بعد التصعيد الأخير؟