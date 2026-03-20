تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
إعلام: البنتاغون يعد خطة لعملية برية في إيران بتوجيه من ترامب
إعلام: البنتاغون يعد خطة لعملية برية في إيران بتوجيه من ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد خططا تفصيلية لنشر محتمل لقوات برية في إيران، لتزويد إدارة ترامب بمجموعة كاملة من السيناريوهات... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن المصادر: "أجرى مسؤولو البنتاغون استعدادات دقيقة لنشر قوات برية أمريكية في إيران، وقدّم كبار القادة العسكريين طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا السيناريو، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب الخطوات التالية في الصراع مع إيران".وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن المصادر أن التخطيط العملياتي يشمل قوة الرد السريع العالمية التابعة للجيش الأمريكي ووحدات مشاة البحرية الاستكشافية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
19:45 GMT 20.03.2026
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد خططا تفصيلية لنشر محتمل لقوات برية في إيران، لتزويد إدارة ترامب بمجموعة كاملة من السيناريوهات العسكرية في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في تلك الوسائل نقلا عن المصادر: "أجرى مسؤولو البنتاغون استعدادات دقيقة لنشر قوات برية أمريكية في إيران، وقدّم كبار القادة العسكريين طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا السيناريو، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب الخطوات التالية في الصراع مع إيران".

وأشارت إلى أن ترامب يدرس حاليا نشر قوات برية في المنطقة، لكن الظروف التي قد يأمر بموجبها بعملية برية ضد إيران لا تزال غير واضحة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن المصادر أن التخطيط العملياتي يشمل قوة الرد السريع العالمية التابعة للجيش الأمريكي ووحدات مشاة البحرية الاستكشافية.

وكان ترامب قد استبعد إرسال قوات إلى إيران في يوم أمس الخميس، 19 مارس/آذار، قائلاً للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا، لن أرسل قوات إلى أي مكان". ثم أضاف الرئيس الأمريكي: "وإذا كنت سأفعل، فلن أخبركم بذلك بالتأكيد".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل
