https://sarabic.ae/20260320/إعلام-البنتاغون-يعد-خطة-لعملية-برية-في-إيران-بتوجيه-من-ترامب-1111737485.html

إعلام: البنتاغون يعد خطة لعملية برية في إيران بتوجيه من ترامب

إعلام: البنتاغون يعد خطة لعملية برية في إيران بتوجيه من ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن البنتاغون أعد خططا تفصيلية لنشر محتمل لقوات برية في إيران، لتزويد إدارة ترامب بمجموعة كاملة من السيناريوهات... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T19:45+0000

2026-03-20T19:45+0000

2026-03-20T19:45+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg

وجاء في تلك الوسائل نقلا عن المصادر: "أجرى مسؤولو البنتاغون استعدادات دقيقة لنشر قوات برية أمريكية في إيران، وقدّم كبار القادة العسكريين طلبات محددة تهدف إلى التحضير لهذا السيناريو، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس ترامب الخطوات التالية في الصراع مع إيران".وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن المصادر أن التخطيط العملياتي يشمل قوة الرد السريع العالمية التابعة للجيش الأمريكي ووحدات مشاة البحرية الاستكشافية.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن