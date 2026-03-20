السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل

تتوقع السعودية ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط إذا استمرت أزمة الطاقة، وقد تؤدي الأسعار عند هذا المستوى إلى حدوث ركود اقتصادي أو تغييرات في أنماط الاستهلاك تضعف... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T08:13+0000

وكانت أسعار النفط تراجعت، اليوم الجمعة، بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور ​آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات ‌المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة يمكن أن ​ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، ​وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد ⁠من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 1.24 دولار أو 1.1 في المئة إلى 107.41 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.3 في المئة إلى 94.90 دولار.ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام ​برنت خلال ​11 عاما.وفي بيان ⁠مشترك صدر، أمس الخميس، بعد تردد سابق، أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد ​للإسهام في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر ​المضيق"، ⁠الذي يمر عبره 20 في المئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.خبير: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية لصالح الشركات الغربيةباحث: استهداف كييف للبنى التحتية للطاقة الروسية "انتحار" والشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن

