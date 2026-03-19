باحث: استهداف كييف للبنى التحتية للطاقة الروسية "انتحار" والشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن
2026-03-19T17:55+0000
علق المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي من الجليل، الدكتور لؤي زريق على استهداف نظام كييف للبنى التحتية الخاصة بالطاقة في روسيا، موضحا أن "دول الخليج المصدّر الأول للطاقة في العالم هي اليوم في أزمة كبيرة، مضيق هرمز مغلق، وروسيا هي مصدّر الطاقة الأساسي، وعلى الرغم من هذا تحاول كييف ضرب تزويد النفط لخطوط إمداد تركيا وخطوط أخرى".
وقال زريق، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "بهذه الطريقة ستعمق كييف هذه الأزمة، وهنا يُطرح سؤال كبير، ما هو المنطق بأن تضرب الطاقة وهي الطاقة القليلة التي بقيت أمام العالم للاستعمال، هل تريدون إيذاء العالم؟، لافتا إلى أن "كييف تسير حسب الأجندة الأوروبية، الفرنسية والبريطانية والألمانية، الذين هم أيضا بحاجة إلى الطاقة، ومن جهة أخرى يمدون اليد لأوكرانيا لضرب الطاقة الضرورية في هذه الفترة".
ورأى أن "الكراهية لروسيا تستطيع أن تودي بأوكرانيا وأوروبا للاستمرار في هذا العداء، حتى ولو كان على حساب العالم والدول"، مؤكدا على أن "الطاقة هي شيء وجودي لكل البشرية"، لافتا إلى أن "استهداف البنى التحتية للطاقة هو انتحار وكمن يطلق النار على نفسه على رجله"، مشددا على أن "الشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن".
وأوضح الباحث أن "دول أوروبا من أجل أن تضرب روسيا ضربت نفسها، واليوم نرى نتيجة أخرى من الأزمات العالمية"، معتبرا أن "الأوروبيين عمليا أودوا بشعوبهم إلى الضياع وبدون أي نتيجة أو حكمة، فهم يفتقدون إلى المنطق".
وأشارإلى أن "أوكرانيا تضررت أكثر من روسيا من استمرار هذا الصراع، فالأمور كانت ممكن أن تحل عام 2022 بشكل أفضل بكثير من اليوم من ناحية أوكرانيا، ولكن استمرار السياسة الأوروبية والعنجهية في التعامل مع روسيا، أوصلتنا إلى هنا".
وعن دعوة روسيا جميع الأطراف الصراح لعدم شن ضربات على محطة بوشهر الإيرانية، قال زريق "نحن نرى أن أمريكا في كثير من المواقف هي أقرب إلى روسيا من أوروبا، لكن في موقف روسيا أمام إيران، نحن نرى أن روسيا مبدئية في موقفها وهي لا تقبل بالانجرار وراء الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل في هجومهم هذا على إيران، تخطوا الخطوط الحمراء"، مؤكدا أن "وقوف روسيا بشكل واضح وجاد وحاد في الدفاع عن المفاعل النووي المدني الإيراني، موقف يسجل لروسيا".