باحث: استهداف كييف للبنى التحتية للطاقة الروسية "انتحار" والشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260319/باحث-استهداف-كييف-للبنى-التحتية-للطاقة-الروسية-انتحار-والشعوب-الأوروبية-هي-التي-ستدفع-الثمن-1111674028.html
باحث: استهداف كييف للبنى التحتية للطاقة الروسية "انتحار" والشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن
سبوتنيك عربي
علق المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي من الجليل، الدكتور لؤي زريق على استهداف نظام كييف للبنى التحتية الخاصة بالطاقة في روسيا، موضحا أن "دول الخليج... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T17:55+0000
2026-03-19T17:55+0000
العالم
تقارير سبوتنيك
حصري
روسيا
قطاع الطاقة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_0:28:1741:1007_1920x0_80_0_0_f30d9e71485cca55fecfcaf0c7e9d64c.jpg
https://sarabic.ae/20260318/أوربان-لن-تسمح-المجر-بحرمانها-من-إمدادات-الطاقة-المربحة-من-روسيا-1111640932.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098646398_194:0:1741:1160_1920x0_80_0_0_c397ab84aa6fd8f7d48a986fadf7896a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, قطاع الطاقة, أخبار أوكرانيا
العالم, تقارير سبوتنيك, حصري, روسيا, قطاع الطاقة, أخبار أوكرانيا

17:55 GMT 19.03.2026
© Photo / Unsplash/ Martin Adamsأنابيب غاز
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
© Photo / Unsplash/ Martin Adams
تابعنا عبر
حصري
علق المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي من الجليل، الدكتور لؤي زريق على استهداف نظام كييف للبنى التحتية الخاصة بالطاقة في روسيا، موضحا أن "دول الخليج المصدّر الأول للطاقة في العالم هي اليوم في أزمة كبيرة، مضيق هرمز مغلق، وروسيا هي مصدّر الطاقة الأساسي، وعلى الرغم من هذا تحاول كييف ضرب تزويد النفط لخطوط إمداد تركيا وخطوط أخرى".
وقال زريق، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنه "بهذه الطريقة ستعمق كييف هذه الأزمة، وهنا يُطرح سؤال كبير، ما هو المنطق بأن تضرب الطاقة وهي الطاقة القليلة التي بقيت أمام العالم للاستعمال، هل تريدون إيذاء العالم؟، لافتا إلى أن "كييف تسير حسب الأجندة الأوروبية، الفرنسية والبريطانية والألمانية، الذين هم أيضا بحاجة إلى الطاقة، ومن جهة أخرى يمدون اليد لأوكرانيا لضرب الطاقة الضرورية في هذه الفترة".
ورأى أن "الكراهية لروسيا تستطيع أن تودي بأوكرانيا وأوروبا للاستمرار في هذا العداء، حتى ولو كان على حساب العالم والدول"، مؤكدا على أن "الطاقة هي شيء وجودي لكل البشرية"، لافتا إلى أن "استهداف البنى التحتية للطاقة هو انتحار وكمن يطلق النار على نفسه على رجله"، مشددا على أن "الشعوب الأوروبية هي التي ستدفع الثمن".
وأوضح الباحث أن "دول أوروبا من أجل أن تضرب روسيا ضربت نفسها، واليوم نرى نتيجة أخرى من الأزمات العالمية"، معتبرا أن "الأوروبيين عمليا أودوا بشعوبهم إلى الضياع وبدون أي نتيجة أو حكمة، فهم يفتقدون إلى المنطق".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا
أمس, 19:33 GMT
وأشارإلى أن "أوكرانيا تضررت أكثر من روسيا من استمرار هذا الصراع، فالأمور كانت ممكن أن تحل عام 2022 بشكل أفضل بكثير من اليوم من ناحية أوكرانيا، ولكن استمرار السياسة الأوروبية والعنجهية في التعامل مع روسيا، أوصلتنا إلى هنا".
وعن دعوة روسيا جميع الأطراف الصراح لعدم شن ضربات على محطة بوشهر الإيرانية، قال زريق "نحن نرى أن أمريكا في كثير من المواقف هي أقرب إلى روسيا من أوروبا، لكن في موقف روسيا أمام إيران، نحن نرى أن روسيا مبدئية في موقفها وهي لا تقبل بالانجرار وراء الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل في هجومهم هذا على إيران، تخطوا الخطوط الحمراء"، مؤكدا أن "وقوف روسيا بشكل واضح وجاد وحاد في الدفاع عن المفاعل النووي المدني الإيراني، موقف يسجل لروسيا".
نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала