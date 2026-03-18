https://sarabic.ae/20260318/نوفاك-العالم-يشهد-أكبر-أزمة-طاقة-منذ-40-عاما-1111634522.html
نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما
نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العالم يمر حاليا بأكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما نتيجة الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
2026-03-18T17:27+0000
2026-03-18T17:27+0000
2026-03-18T17:27+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
وقال نوفاك خلال كلمة ألقاها في المعهد الدولي للسياسة الاقتصادية التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "إن الوضع الراهن يمثل، في نظري، أكبر أزمة طاقة شهدناها خلال الأربعين عاما الماضية".وأوضح أن هذه الكمية من النفط ومشتقاته كانت تعبر مضيق هرمز يوميًا قبل 19 يومًا فقط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260318/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ19-من-الحرب-على-إيران-اغتيال-لاريجاني-واستهداف-بوشهر-صور-وفيديو--1111607925.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_352:0:2744:1794_1920x0_80_0_0_4f31754905f0c539383e0e2ba68ffe16.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العالم يمر حاليا بأكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما نتيجة الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال نوفاك خلال كلمة ألقاها في المعهد الدولي للسياسة الاقتصادية التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "إن الوضع الراهن يمثل، في نظري، أكبر أزمة طاقة شهدناها خلال الأربعين عاما الماضية".
وأضاف: "أثرت حروب السبعينيات والتسعينيات والألفية الجديدة على ما يقارب 4-5% من إجمالي استهلاك الطاقة. وتأثرت الدول المتضررة من النزاعات المسلحة بما يقارب 4-5 ملايين برميل. أما اليوم، وفي إطار الصراع في الشرق الأوسط، فقد وصل التأثير إلى 20 مليون برميل على الأقل يوميا".
وأوضح أن هذه الكمية من النفط ومشتقاته كانت تعبر مضيق هرمز يوميًا قبل 19 يومًا فقط.
وتابع نوفاك: "تجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي استهلاك العالم من النفط ومشتقاته، فضلاً عن إنتاج النفط. وإذا أخذنا التجارة العالمية في الاعتبار، فإن هذا يصل إلى حوالي 70 مليون برميل يومياً. أما الـ 20 مليون برميل التي توقف نقلها إلى الأسواق العالمية فتمثل حوالي ثلث التجارة العالمية".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.