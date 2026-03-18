نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما

نوفاك: العالم يشهد أكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن العالم يمر حاليا بأكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما نتيجة الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T17:27+0000

2026-03-18T17:27+0000

2026-03-18T17:27+0000

وقال نوفاك خلال كلمة ألقاها في المعهد الدولي للسياسة الاقتصادية التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: "إن الوضع الراهن يمثل، في نظري، أكبر أزمة طاقة شهدناها خلال الأربعين عاما الماضية".وأوضح أن هذه الكمية من النفط ومشتقاته كانت تعبر مضيق هرمز يوميًا قبل 19 يومًا فقط.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

