أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن المجر لن تسمح لفلاديمير زيلينسكي بابتزازها لحرمانها من إمدادات الطاقة الروسية المربحة.

2026-03-18T19:33+0000

المجر

فيكتور أوربان

العالم

بنزين

روسيا

وقال أوربان خلال فعالية في مدينة "دوناويفاروش" المجرية: "غدا نواجه معركة في بروكسل، فكما تعلمون، قرر الأوكرانيون وزيلينسكي فرض حصار نفطي على المجر، وقاموا بإغلاق خط أنابيب دروجبا. يفعلون ذلك لأن لديهم مطالب من المجر لسنا مستعدين، ولا أنا شخصيا، لتلبيتها. أحد مطالبهم هو التخلص من الطاقة الروسية الرخيصة".وأردف رئيس الوزراء المجري: "إذا أجبرونا على التخلي عن الطاقة الروسية، فستخسرون راتب شهر كامل بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. شهر واحد من أصل 12 شهرا، لا يمكننا السماح لزيلينسكي بابتزاز المجر لحرمانها من الطاقة الروسية الرخيصة. ولن أسمح بحدوث ذلك غدًا في بروكسل". في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

