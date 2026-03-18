أوربان: لن تسمح المجر بحرمانها من إمدادات الطاقة المربحة من روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بأن المجر لن تسمح لفلاديمير زيلينسكي بابتزازها لحرمانها من إمدادات الطاقة الروسية المربحة.
2026-03-18T19:33+0000
المجر
فيكتور أوربان
العالم
بنزين
روسيا
وقال أوربان خلال فعالية في مدينة "دوناويفاروش" المجرية: "غدا نواجه معركة في بروكسل، فكما تعلمون، قرر الأوكرانيون وزيلينسكي فرض حصار نفطي على المجر، وقاموا بإغلاق خط أنابيب دروجبا. يفعلون ذلك لأن لديهم مطالب من المجر لسنا مستعدين، ولا أنا شخصيا، لتلبيتها. أحد مطالبهم هو التخلص من الطاقة الروسية الرخيصة".
وأضاف: "سعر البنزين في الدول الأوروبية الأخرى أعلى بأربع مرات من سعره في المجر بسبب رفض استخدام موارد الطاقة الروسية."
وأردف رئيس الوزراء المجري: "إذا أجبرونا على التخلي عن الطاقة الروسية
، فستخسرون راتب شهر كامل بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء. شهر واحد من أصل 12 شهرا، لا يمكننا السماح لزيلينسكي بابتزاز المجر لحرمانها من الطاقة الروسية الرخيصة. ولن أسمح بحدوث ذلك غدًا في بروكسل".
أوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط.
في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف
، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.