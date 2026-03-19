خبير: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية لصالح الشركات الغربية

خبير: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية لصالح الشركات الغربية

سبوتنيك عربي

أكد البروفيسور أحمد روادجيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المسيلة في الجزائر، والباحث في مجال علم الاجتماع السياسي، أن تدخّل "الناتو" في ليبيا كان يهدف...

2026-03-19T12:13+0000

2026-03-19T12:13+0000

2026-03-19T12:13+0000

وقال روادجيا لوكالة "سبوتنيك": "تدخل الناتو في ليبيا في مارس 2011، لم يتم على الإطلاق لحماية السكان المدنيين. كان الهدف الرئيسي هو النفط والموارد المحلية، فضلا عن خلق عدم استقرار دائم في إفريقيا".وأوضح أن "نتيجة هذه الأحداث المأساوية واضحة بالنسبة لليبيا والقارة الأفريقية بأكملها: ترسيخ عدم الاستقرار والتحريض على الخلاف داخل المجتمع الليبي".وأشار إلى أن "التدخل الغربي كانت له عواقب وخيمة، مما أدى إلى التدمير الكامل للدولة الليبية".وأضاف روادجيا: "لم يؤد هذا التدخل نفسه إلى الانتشار غير المنضبط للأسلحة فحسب، بل أدى أيضا إلى زيادة عدد الجماعات المسلحة، التي بدأت فيما بعد صراعا شرسا على الموارد والسلطة. واليوم، يسعى الغرب إلى تحقيق نفس الهدف فيما يتعلق بإيران — إخضاعها لنفس المصير الذي حلت به ليبيا".في عام 2011، شهدت ليبيا تدخلاً عسكريًا من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحت شعار حماية المدنيين، في سياق موجة ما عرف بـ "الربيع العربي".قبل عام 2011، لم تكن الجماهيرية الليبية مجرد دولة ذات سيادة، بل طرحت كنموذج تنموي لافت داخل القارة الأفريقية، في تناقض واضح مع الصورة التي روّجت لها بعض الروايات الغربية عن كونها دولة معزولة أو غارقة في الاستبداد.من ليبيا إلى الجنوب العالمي... لماذا أصبحت الدول الغنية بالموارد أهدافا للتدخل الغربي؟خبير دولي لـ"سبوتنيك": حرب "الناتو" على ليبيا جريمة عدوان منظم لنهب الثروات وتدمير الدينار الذهبي

https://sarabic.ae/20260319/بعد-15-عاما-على-تدخل-الناتو-في-ليبيا-قراءة-في-واقع-ما-قبل-2011-ودوافع-إسقاط-النظام-1111659166.html

https://sarabic.ae/20260318/ارتفاع-أسعار-النفط-العالمية-وانخفاض-قيمة-الدينار-في-ليبيا-إيرادات-مرتفعة-وعملة-تتراجع-1111643706.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم, الناتو