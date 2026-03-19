تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
خبير: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية لصالح الشركات الغربية
أكد البروفيسور أحمد روادجيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المسيلة في الجزائر، والباحث في مجال علم الاجتماع السياسي، أن تدخّل "الناتو" في ليبيا كان يهدف... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
خبير: تدخل "الناتو" دمر الدولة الليبية لصالح الشركات الغربية

12:13 GMT 19.03.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة نفط في ليبيا
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
أكد البروفيسور أحمد روادجيا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المسيلة في الجزائر، والباحث في مجال علم الاجتماع السياسي، أن تدخّل "الناتو" في ليبيا كان يهدف للسيطرة على النفط، موضحًا أن الغرب يهدف لتحقيق الهدف نفسه في إيران.
وقال روادجيا لوكالة "سبوتنيك": "تدخل الناتو في ليبيا في مارس 2011، لم يتم على الإطلاق لحماية السكان المدنيين. كان الهدف الرئيسي هو النفط والموارد المحلية، فضلا عن خلق عدم استقرار دائم في إفريقيا".

وتابع: "هي طريقة كانت الدول الأوروبية تشحذ منذ عقود لإدارة الفوضى. وبعبارة أخرى، فإنهم يثيرون الاضطرابات من أجل السيطرة عليها، ويعملون كمحكم في النزاعات المحلية، ويهيمنون على الاقتصاد ويستنزفون الموارد لصالح الغرب".

وأوضح أن "نتيجة هذه الأحداث المأساوية واضحة بالنسبة لليبيا والقارة الأفريقية بأكملها: ترسيخ عدم الاستقرار والتحريض على الخلاف داخل المجتمع الليبي".
الناتو-أواكس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
بعد 15 عاما على تدخل الناتو... هل كانت ليبيا ضحية رواية غربية مضللة؟
09:37 GMT
وأشار إلى أن "التدخل الغربي كانت له عواقب وخيمة، مما أدى إلى التدمير الكامل للدولة الليبية".

وقال: "بعد الإطاحة بالقذافي، أعيد التفاوض على عقود النفط الليبية بالطبع، لكن أعيد التفاوض عليها لصالح الشركات الغربية. هذا بالضبط ما أراده الأوروبيون: تدمير الدولة الليبية من أجل الاستيلاء على ثروتها".

وأضاف روادجيا: "لم يؤد هذا التدخل نفسه إلى الانتشار غير المنضبط للأسلحة فحسب، بل أدى أيضا إلى زيادة عدد الجماعات المسلحة، التي بدأت فيما بعد صراعا شرسا على الموارد والسلطة. واليوم، يسعى الغرب إلى تحقيق نفس الهدف فيما يتعلق بإيران — إخضاعها لنفس المصير الذي حلت به ليبيا".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الدينار في ليبيا.. إيرادات مرتفعة وعملة تتراجع
أمس, 20:38 GMT
في عام 2011، شهدت ليبيا تدخلاً عسكريًا من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تحت شعار حماية المدنيين، في سياق موجة ما عرف بـ "الربيع العربي".

وبعد مرور خمسة عشر عاما، لا تزال تداعيات ذلك التدخل حاضرة في المشهد الليبي سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، ما يدفع إلى إعادة تقييم واقع البلاد قبل سقوط ال، وفهم العوامل الداخلية والخارجية التي قادت إلى تلك اللحظة المفصلية.

قبل عام 2011، لم تكن الجماهيرية الليبية مجرد دولة ذات سيادة، بل طرحت كنموذج تنموي لافت داخل القارة الأفريقية، في تناقض واضح مع الصورة التي روّجت لها بعض الروايات الغربية عن كونها دولة معزولة أو غارقة في الاستبداد.
