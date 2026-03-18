خبير دولي لـ"سبوتنيك": حرب "الناتو" على ليبيا جريمة عدوان منظم لنهب الثروات وتدمير الدينار الذهبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/خبير-دولي-لـسبوتنيك-حرب-الناتو-على-ليبيا-جريمة-عدوان-منظم-لنهب-الثروات-وتدمير-الدينار-الذهبي-1111635037.html
خبير دولي لـ"سبوتنيك": حرب "الناتو" على ليبيا جريمة عدوان منظم لنهب الثروات وتدمير الدينار الذهبي
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الأربعاء، أن مرور 15 عاما على تدخل حلف... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809229_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_052da2312148319a205ee330317183e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809229_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3455b02f5d8fb4c30e0c5f73a73b2cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

خبير دولي لـ"سبوتنيك": حرب "الناتو" على ليبيا جريمة عدوان منظم لنهب الثروات وتدمير الدينار الذهبي

17:36 GMT 18.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، اليوم الأربعاء، أن مرور 15 عاما على تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" العسكري في ليبيا، يكشف بوضوح تام زيف الادعاءات الغربية بحماية المدنيين.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحرب كانت عدوانا منظما يهدف لتدمير دولة أفريقية نموذجية كانت تهدد الهيمنة المالية الغربية عبر مشروع الدينار الذهبي"، مؤكدا أن "الناتو" حول ليبيا من الدولة صاحبة أعلى مستوى معيشة في أفريقيا إلى دولة فاشلة غارقة في الفوضى والحروب الأهلية".
وحذر من أن "هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة في القانون الدولي"، ولفت إلى أن "فضيحة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، وإدانته قضائيا عام 2025 تثبت أن الحرب كانت مؤامرة شخصية ومالية، وليست دفاعا عن حقوق الإنسان".
وقال مهران إن "ليبيا قبل عام 2011 كانت دولة نموذجية بكل المقاييس وليست الديكتاتورية المظلمة التي صورها الإعلام الغربي، فقد احتلت ليبيا المرتبة 53 عالميا، والأولى أفريقيا في مؤشر التنمية البشرية عام 2010، وأن نسبة القضاء على الأمية بلغت 87% والتعليم والطب كانا مجانا بالكامل مع منح دراسية للخارج، كما كانت الكهرباء مجانية والقروض بدون فوائد وسعر البنزين 0.14 دولار لكل لتر أي أرخص من الماء، علاوة على النهر الصناعي العظيم الذي يعد أكبر مشروع ري في العالم، والذي حول الصحراء لأراضٍ زراعية وقد استهدفه الناتو عمدا لتدمير البنية التحتية المائية".
وأشار خبير القانون الدولي، إلى أن "الدوافع الحقيقية للتدخل كانت اقتصادية وجيوسياسية بحتة"، موضحا أن "مشروع الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، لإنشاء عملة أفريقية موحدة (الدينار الذهبي) مدعومة بـ 143 طنا من الذهب كان يهدد هيمنة الدولار الفرنك الأفريقي، هذا المشروع كان سيحرر أفريقيا من التبعية المالية للغرب"، محذرا من أن "رسائل البريد الإلكتروني المسربة لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أثبتت أن الدينار الذهبي كان السبب الرئيسي للحرب وليس حماية المدنيين".
وأضاف مهران أن "النفط الليبي كان هدفا استراتيجيا، إذ سعت الشركات الغربية مثل "توتال" و"بي بي" للسيطرة على النفط بعد أن فرض القذافي شروطاً قاسية لصالح الدولة الليبية"، مؤكدا أن "تأميم الموارد الليبية أغضب الشركات متعددة الجنسيات التي كانت تريد السيطرة الكاملة"، وحذر من أن "الحرب كانت أيضا لإزاحة النفوذ الروسي والصيني من السوق الليبية لصالح الشركات الأمريكية والأوروبية".
ولفت إلى أن "فضيحة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، تكشف حقيقة الحرب، إذ دفع ساركوزي باتجاه التدخل العسكري لإخفاء تمويل القذافي لحملته الانتخابية عام 2007"، مؤكدا أن "إدانته قضائيا في فرنسا عام 2025 تثبت أن الحرب كانت مؤامرة شخصية ومالية وليست دفاعاً عن حقوق الإنسان"، وحذر من أن "هذا يكشف الفساد العميق في صناعة القرار الغربي واستخدام الحروب لأهداف شخصية".
وأكد مهران أن "قرار مجلس الأمن 1973 كان لحماية المدنيين وليس لتغيير النظام"، موضحا أن "الناتو" تجاوز ولايته بشكل صارخ وحول العملية لحرب شاملة لإسقاط الحكومة الليبية، وهذا يمثل انتهاكا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وحذر من أن "روسيا والصين اعترضتا على استغلال القرار لكن الناتو تجاهل اعتراضاتهم".
وحذر خبير القانون الدولي، من أن "ليبيا اليوم تعاني من تحديات كبيرة تبرز في حربين أهليتين و3 حكومات متنافسة وميليشيات مسلحة وتجارة بشر وانهيار للخدمات"، مشيرا إلى أن "هذه هي الديمقراطية التي جلبها "الناتو" بدلا من الدولة النموذجية التي كانت قائمة"، وأكد أن "الشعب الليبي يدفع ثمن المؤامرة الغربية منذ 15 عاما"، محذرا من أن "الناتو" لم يُحاسب على جرائمه".
واعتبر الخبير البارز في القانون الدولي وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، أن "ليبيا درس قاس للعالم"، داعيا الدول النامية "لعدم الثقة بالادعاءات الغربية بحماية حقوق الإنسان"، وأكد أن "الحروب الإنسانية غطاء للنهب الاستعماري الجديد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала