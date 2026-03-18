خبير يكشف كيف تجاوز "الناتو" القانون الدولي في ليبيا

سبوتنيك عربي

تحدّث ماركو مارسيلي، الباحث المشارك في مركز الدراسات الدولية المتعدد التخصصات، ومراقب الانتخابات السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن كيف تجاوز "الناتو"... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T14:07+0000

وقال الباحث: "هناك تاريخ لا ينساه دارسو العلاقات الدولية، وهو 17 مارس/آذار 2011. بدأ التفجير بعد يومين، في 19 مارس/آذار. لكن القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن، لا يزال حتى اليوم، وبعد مرور 15 عامًا، يثير جدلًا واسعًا بين الفقهاء، كما يثار الجدل حول وصية مزورة".وحول لماذا ينظر إلى التدخل في ليبيا عام 2011، على نطاق واسع كمثال صارخ على انتهاك القانون الدولي، أوضح: "إن مسألة ما إذا كانت ليبيا تمثل انتهاكًا للقانون الدولي تكاد تكون مسألة جدلية. لدرجة أن حتى مسؤولي الناتو المتقاعدين الآن، إن كانوا صادقين، يتجنبون الخوض في هذا الموضوع. لأن المشكلة ليست فيما نص عليه القرار، بل فيما سمح لأي شخص بتفسيره".وأضاف: "اقرأوا معي ذلك القرار، إنه يتحدث عن جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين، ويستثني صراحة قوات الاحتلال الأجنبية من أي شكل، حسنًا، الآن اشرحوا لي كيف تنتقلون من ذلك إلى تنسيق الغارات الجوية مع المتمردين في بنغازي. اشرح لي كيف انتقل الأمر من تلك النقطة إلى تزويد أمراء الحرب الذين قاموا لاحقا بذبح القذافي على قارعة الطريق في سرت، لا يمكن لأي تفسير موسع أن يغطي ذلك. ما حدث كان عملية احتيال قانوني نفذت أمام أعين الجميع".وقال: "شاهدت ذلك يحدث أمام عيني، من خلال متابعة إحاطات الناتو، في البداية، تحدثوا عن "مناطق آمنة"، ثم عن "ضغط عسكري"، ثم عن "انتقال سياسي". تغيرت اللغة مع سقوط القنابل، ولم يتحلَّ أحد في الغرب بالشجاعة ليقول: "لقد غيرنا رأينا، والآن نريد إسقاط النظام"، استمروا في الحديث عن حماية المدنيين بينما كان المدنيون يموتون تحت أنقاض منازلهم".وحول لماذا يشير العديد من فقهاء القانون الدولي إلى ليبيا 2011، على أنها "موت" مبدأ مسؤولية الحماية، أوضح: "يتحدث الفقهاء عن ليبيا باعتبارها مقبرة مبدأ مسؤولية الحماية. مبدأ "مسؤولية الحماية"، ذلك المبدأ الذي طالما تباهى به الكثيرون منذ مطلع الألفية، والذي ينص على أن المجتمع الدولي ملزم بالتدخل عندما ترتكب دولة ما مجازر بحق شعبها. مبدأ جميل، نظريًا فقط".

https://sarabic.ae/20260318/الخارجية-الروسية-عدوان-الناتو-على-روسيا-يتصاعد-في-السنوات-الأخيرة-1111607730.html

