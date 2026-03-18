الخارجية الروسية: عدوان الناتو على روسيا يتصاعد في السنوات الأخيرة
سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات".وأوضحت زاخاروفا: "حيث لم تعد (هذه الطموحات التوسعية) موجهة فقط ضد الجناح الغربي لروسيا، بل أيضا إلى مناطق نفوذها الداخلية، وبأسلوب أكثر شمولا، ويشمل ذلك جنوب روسيا والشرق الأقصى".وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في 30 يناير/كانون الثاني، بأن التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا.وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على روسيا يتصاعد في السنوات الأخيرة بشكل واضح وعلني.
وقالت زاخاروفا في تصريح لإذاعة "سبوتنيك": "الناتو تحالف عدواني، وعدوانه موجه بوضوح ضد روسيا، في السنوات الأخيرة، شهدنا توسع هذه الطموحات".
وأوضحت زاخاروفا: "حيث لم تعد (هذه الطموحات التوسعية) موجهة فقط ضد الجناح الغربي لروسيا، بل أيضا إلى مناطق نفوذها الداخلية، وبأسلوب أكثر شمولا، ويشمل ذلك جنوب روسيا والشرق الأقصى".
وأضافت أن همّ الناتو الوحيد هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في 30 يناير/كانون الثاني، بأن التوجه الرئيسي لسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يهدف الآن إلى "مواجهة حتمية" مع روسيا.
وقال غروشكو في إحاطة صحفية لـ"سبوتنيك
": "إذا تابعنا عن كثب تطور العقائد والسياسات الاستراتيجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، فربما يمكننا القول إن التوجه الرئيسي يهدف إلى تهيئة المجتمع والاقتصاد والتنظيم العسكري والبنية التحتية لمواجهة عسكرية حتمية... مع روسيا".