دميترييف يعلق على انتقادات ترامب لحلف الناتو

دميترييف يعلق على انتقادات ترامب لحلف الناتو

سبوتنيك عربي

علق كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، على... 17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T18:07+0000

2026-03-17T18:07+0000

وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "يشعر الرئيس ترامب بخيبة أمل وينتقد حلف الناتو لارتكابه "خطأ فادحا". ولن ينسى غياب المعاملة بالمثل". وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من حلف الناتو وإنفاق تريليونات الدولارات للحفاظ عليه، كما أكد ترامب أن تمويل هذا الحلف العسكري أحد أسباب عجز الميزانية الأمريكية. وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمزبعد تهديدات ترامب.. ماذا يعني استهداف جزيرة خرج لصادرات النفط الإيرانية؟

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا