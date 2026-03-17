دميترييف يعلق على انتقادات ترامب لحلف الناتو
علق كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، على... 17.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260317/ترامب-معظم-حلفائنا-في-الناتو-أبلغونا-بعدم-رغبتهم-في-المشاركة-بالعملية-العسكرية-ضد-إيران-1111593341.html
https://sarabic.ae/20260317/لافروف-يبحث-مع-فيدان-الوضع-المحيط-في-إيران-1111592325.html
علق كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الثلاثاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو لرفضه تقديم المساعدة في مضيق هرمز.
وكتب ديميترييف على منصة "إكس": "يشعر الرئيس ترامب بخيبة أمل وينتقد حلف الناتو لارتكابه "خطأ فادحا". ولن ينسى غياب المعاملة بالمثل".
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من حلف الناتو وإنفاق تريليونات الدولارات للحفاظ عليه، كما أكد ترامب أن تمويل هذا الحلف العسكري أحد أسباب عجز الميزانية الأمريكية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده أبلغت من قبل "الحلفاء" في حلف الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في العمليات العسكرية ضد إيران في منطقة الشرق الأوسط.
وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "تم إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية من قبل معظم "حلفائنا" في الناتو بأنهم لا يرغبون في الانخراط في عمليتنا العسكرية ضد النظام الإيراني الإرهابي في الشرق الأوسط، وذلك رغم أن تقريبا كل دولة كانت تؤيد بشدة ما نقوم به، وأنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.