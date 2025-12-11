عربي
ساركوزي يثير جدلا بمذكراته ويغضب عائلات ضحايا تفجيرات الطائرة المرتبطة بليبيا
ساركوزي يثير جدلا بمذكراته ويغضب عائلات ضحايا تفجيرات الطائرة المرتبطة بليبيا
وأعربت أسر ضحايا الحادث عن استيائهم من الطريقة التي تناول بها قصصهم في مذكراته، خاصة في الجزء الذي تناول تفاوض الأسر على تعويضات بقيمة 1.16 مليون دولار لكل ضحية تقدمها ليبيا المتهمة بالهجوم.وتطرق الكتاب، بعنوان "مذكرات سجين"، إلى فترة احتجاز ساركوزي لمدة 3 أسابيع في سجن لاسانتيه بباريس بعد إدانته في سبتمبر/ أيلول بتهمة السماح لمقربين بالحصول على تمويل غير مشروع من كبار المسؤولين الليبيين لحملته الانتخابية، قبل ترشحه للرئاسة عام 2007، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.وأسفر الهجوم عن مقتل 170 شخصا من 18 دولة عندما انفجرت طائرة الخطوط الجوية المتحدة "يوتا" الرحلة 772 فوق النيجر في 19 سبتمبر 1989.وأكدت عائلات الضحايا في بيان أن الكتاب يصور ساركوزي على أنه مستهدف بشكل غير عادل من قبل "عائلات جاحدة ومنتقمة" على حد قولهم، متهمين إياه بتشويه الحقائق وإيهام القراء بأنه الضحية الحقيقية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.كما رفضت العائلات ادعاء ساركوزي بأنه أصر شخصيا على استقبالهم في قصر الإليزيه خلال زيارة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المثيرة للجدل عام 2007، مشيرة إلى أن اللقاء تم فقط بعد احتجاجات علنية ومتكررة من قبلهم.وأشار ساركوزي في كتابه إلى دهشته من اتهام الأسر له بالحفاظ على علاقات مع النظام الليبي، معتبرا أن العائلات نفسها تفاوضت على التعويضات مع طرابلس قبل سنوات، لكنه وصف شهاداتهم بأنها "من أكثر اللحظات المؤثرة" في المحاكمة، معربا عن صدمته من "قسوة بعض الملاحظات" الموجهة إليه.وردت الأسر على هذا الوصف معتبرة إياه "مضللا"، وأكدت أن "التعويضات لم تبرئ نظاما دمويا"، وأن تفاوض مستشاري ساركوزي مع رئيس المخابرات الليبية الأسبق، عبد الله السنوسي، لا يبرر أي تجاوزات، مشيرة إلى الروابط بين مساعديه والمسؤول الليبي.ويروي نيكولا ساركوزي في مذكراته مكالمة هاتفية مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، وينتقد شخصيات سياسية، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمرشحة السابقة، سيغولين رويال.وقضى نيكولا ساركوزي 20 يوما في السجن، قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تُعقد جلسة استئنافه بقضية التمويل الليبي في الفترة من 16 مارس/ آذار إلى 3 يونيو/ حزيران 2026.
تلقى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، انتقادات واسعة من عائلات ضحايا تفجير طائرة الخطوط الجوية الفرنسية قبل 36 عاما، بسبب ما تضمنته مذكراته التي أصدرها، أمس الأربعاء.
وأعربت أسر ضحايا الحادث عن استيائهم من الطريقة التي تناول بها قصصهم في مذكراته، خاصة في الجزء الذي تناول تفاوض الأسر على تعويضات بقيمة 1.16 مليون دولار لكل ضحية تقدمها ليبيا المتهمة بالهجوم.
وتطرق الكتاب، بعنوان "مذكرات سجين"، إلى فترة احتجاز ساركوزي لمدة 3 أسابيع في سجن لاسانتيه بباريس بعد إدانته في سبتمبر/ أيلول بتهمة السماح لمقربين بالحصول على تمويل غير مشروع من كبار المسؤولين الليبيين لحملته الانتخابية، قبل ترشحه للرئاسة عام 2007، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية.
وأسفر الهجوم عن مقتل 170 شخصا من 18 دولة عندما انفجرت طائرة الخطوط الجوية المتحدة "يوتا" الرحلة 772 فوق النيجر في 19 سبتمبر 1989.
Louis Sarkozy - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي
25 نوفمبر, 05:04 GMT
وأكدت عائلات الضحايا في بيان أن الكتاب يصور ساركوزي على أنه مستهدف بشكل غير عادل من قبل "عائلات جاحدة ومنتقمة" على حد قولهم، متهمين إياه بتشويه الحقائق وإيهام القراء بأنه الضحية الحقيقية، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما رفضت العائلات ادعاء ساركوزي بأنه أصر شخصيا على استقبالهم في قصر الإليزيه خلال زيارة الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، المثيرة للجدل عام 2007، مشيرة إلى أن اللقاء تم فقط بعد احتجاجات علنية ومتكررة من قبلهم.
وأشار ساركوزي في كتابه إلى دهشته من اتهام الأسر له بالحفاظ على علاقات مع النظام الليبي، معتبرا أن العائلات نفسها تفاوضت على التعويضات مع طرابلس قبل سنوات، لكنه وصف شهاداتهم بأنها "من أكثر اللحظات المؤثرة" في المحاكمة، معربا عن صدمته من "قسوة بعض الملاحظات" الموجهة إليه.
سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
23 أكتوبر, 06:14 GMT
مجتمع
سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
23 أكتوبر, 06:14 GMT
وردت الأسر على هذا الوصف معتبرة إياه "مضللا"، وأكدت أن "التعويضات لم تبرئ نظاما دمويا"، وأن تفاوض مستشاري ساركوزي مع رئيس المخابرات الليبية الأسبق، عبد الله السنوسي، لا يبرر أي تجاوزات، مشيرة إلى الروابط بين مساعديه والمسؤول الليبي.
ويروي نيكولا ساركوزي في مذكراته مكالمة هاتفية مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، وينتقد شخصيات سياسية، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمرشحة السابقة، سيغولين رويال.
وقضى نيكولا ساركوزي 20 يوما في السجن، قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ومن المقرر أن تُعقد جلسة استئنافه بقضية التمويل الليبي في الفترة من 16 مارس/ آذار إلى 3 يونيو/ حزيران 2026.
