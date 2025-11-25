نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/نجل-ساركوزي-يقترح-إجراء-يانصيب-للمهاجرين-للخدمة-في-الجيش-الفرنسي-1107460233.html
نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي
نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي
سبوتنيك عربي
اقترح لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إنشاء نظام قرعة يلزم جزءًا من المهاجرين القانونيين الجدد بالخدمة في الجيش الفرنسي، بهدف تعزيز... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T05:04+0000
2025-11-25T05:04+0000
نيكولا ساركوزي
أخبار فرنسا
العالم
الجيش الفرنسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460219_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9fd18d1b171c66d85ce8bee7cdf7d308.jpg
وفي مقابلة إذاعية مع محطة RMC، قال لويس ساركوزي: "الخدمة العسكرية التطوعية فكرة رائعة. ولا، لا حاجة لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، على الأقل ليس للجميع… لماذا لا نجري قرعة – لنقل 10% – حيث يُلزم كل المهاجرين الجدد القانونيين بالخدمة في الجيش؟ هل ترغبون بأن تصبحوا فرنسيين؟ جيد جدًا، وللتحقيق هذا هناك ثمن".وأوضح أن فرنسا تواجه مشاكل كبيرة في الهجرة، وأن الجيش يمثل بيئة للتواصل والاندماج، حيث يُعامل الجميع على قدم المساواة.وأضاف أن الخدمة العسكرية قد تكون أيضًا ردًا على الجرائم الصغيرة، مقترحًا إلزام الشباب الذين يرتكبون مخالفات بسيطة بالخضوع للخدمة العسكرية.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن يوم الخميس عن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة، مدتها 10 أشهر، مع راتب شهري يتراوح بين 900 و1000 يورو، لتعزيز المشاركة المدنية والانتماء الوطني.
https://sarabic.ae/20251003/رئيس-الأركان-الفرنسي-الجيش-يجب-أن-يكون-مستعدا-للقتال-ابتداء-من-مساء-اليوم-إذا-لزم-الأمر-1105558408.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107460219_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_dec038e9f5a2858b015cb998603737a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولا ساركوزي, أخبار فرنسا , العالم, الجيش الفرنسي
نيكولا ساركوزي, أخبار فرنسا , العالم, الجيش الفرنسي

نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي

05:04 GMT 25.11.2025
© Getty Images / Foc KanLouis Sarkozy
Louis Sarkozy - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Foc Kan
تابعنا عبر
اقترح لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إنشاء نظام قرعة يلزم جزءًا من المهاجرين القانونيين الجدد بالخدمة في الجيش الفرنسي، بهدف تعزيز الاندماج والوحدة الوطنية.
وفي مقابلة إذاعية مع محطة RMC، قال لويس ساركوزي: "الخدمة العسكرية التطوعية فكرة رائعة. ولا، لا حاجة لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، على الأقل ليس للجميع… لماذا لا نجري قرعة – لنقل 10% – حيث يُلزم كل المهاجرين الجدد القانونيين بالخدمة في الجيش؟ هل ترغبون بأن تصبحوا فرنسيين؟ جيد جدًا، وللتحقيق هذا هناك ثمن".
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال في أي وقت إذا لزم الأمر
3 أكتوبر, 02:57 GMT
وأوضح أن فرنسا تواجه مشاكل كبيرة في الهجرة، وأن الجيش يمثل بيئة للتواصل والاندماج، حيث يُعامل الجميع على قدم المساواة.
وأضاف أن الخدمة العسكرية قد تكون أيضًا ردًا على الجرائم الصغيرة، مقترحًا إلزام الشباب الذين يرتكبون مخالفات بسيطة بالخضوع للخدمة العسكرية.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن يوم الخميس عن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة، مدتها 10 أشهر، مع راتب شهري يتراوح بين 900 و1000 يورو، لتعزيز المشاركة المدنية والانتماء الوطني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала