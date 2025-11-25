https://sarabic.ae/20251125/نجل-ساركوزي-يقترح-إجراء-يانصيب-للمهاجرين-للخدمة-في-الجيش-الفرنسي-1107460233.html
نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي
نجل ساركوزي يقترح إجراء "يانصيب" للمهاجرين للخدمة في الجيش الفرنسي
اقترح لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إنشاء نظام قرعة يلزم جزءًا من المهاجرين القانونيين الجدد بالخدمة في الجيش الفرنسي، بهدف تعزيز...
وفي مقابلة إذاعية مع محطة RMC، قال لويس ساركوزي: "الخدمة العسكرية التطوعية فكرة رائعة. ولا، لا حاجة لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية، على الأقل ليس للجميع… لماذا لا نجري قرعة – لنقل 10% – حيث يُلزم كل المهاجرين الجدد القانونيين بالخدمة في الجيش؟ هل ترغبون بأن تصبحوا فرنسيين؟ جيد جدًا، وللتحقيق هذا هناك ثمن".وأوضح أن فرنسا تواجه مشاكل كبيرة في الهجرة، وأن الجيش يمثل بيئة للتواصل والاندماج، حيث يُعامل الجميع على قدم المساواة.وأضاف أن الخدمة العسكرية قد تكون أيضًا ردًا على الجرائم الصغيرة، مقترحًا إلزام الشباب الذين يرتكبون مخالفات بسيطة بالخضوع للخدمة العسكرية.وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن يوم الخميس عن إطلاق خدمة عسكرية تطوعية جديدة، مدتها 10 أشهر، مع راتب شهري يتراوح بين 900 و1000 يورو، لتعزيز المشاركة المدنية والانتماء الوطني.
