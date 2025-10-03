رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال ابتداء من مساء اليوم إذا لزم الأمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/رئيس-الأركان-الفرنسي-الجيش-يجب-أن-يكون-مستعدا-للقتال-ابتداء-من-مساء-اليوم-إذا-لزم-الأمر-1105558408.html
رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال ابتداء من مساء اليوم إذا لزم الأمر
رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال ابتداء من مساء اليوم إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، الجنرال بيير شيل، الخميس، أن الجيش الفرنسي يجب أن يكون مستعدا لخوض القتال في أي وقت، حتى ابتداء من مساء اليوم إذا تطلب... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-03T02:57+0000
2025-10-03T02:57+0000
أخبار فرنسا
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103762/28/1037622818_0:100:4947:2883_1920x0_80_0_0_c1ee59fd66755451c208d1a0d74c1b8f.jpg
وقال شيل في مقابلة مع مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية: "علينا أن نكون جاهزين في أي لحظة لخوض القتال، وحتى من هذا المساء إذا لزم الأمر"، مشددا على الحاجة إلى تحديث الجيش وتعزيز قدراته. ووصفت المجلة هذا التصريح بأنه "الهوس الأول للجنرال بيير شيل".وأوضح رئيس الأركان أن المطلوب هو إدخال الابتكارات "من القمة إلى القاعدة" في صفوف القوات البرية، وتوفير الموارد اللازمة لـ"تصنيع" مفاهيم وأساليب جديدة أثبتت نجاحها ميدانيا. وبين أن الهدف يتمثل في سرعة التكيف مع التغيرات التي يشهدها الصراع في أوكرانيا.وأشار شيل إلى أن "التحول نحو الروبوتات في المجال العسكري أمر لا مفر منه"، لافتا إلى أن الجيش الفرنسي يعمل على إعداد مشغلي الطائرات المسيرة، كما يتلقى الجنود تدريبات على تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. وبحسب المجلة، ستثبت طائرات مسيرة على مدرعات Griffon وستعمل في أسراب من ست إلى ثماني وحدات.كما ذكرت المجلة أن الجيش الفرنسي سيعيد تشكيل لواء مدفعي سيجمع كل وسائل الدعم الناري بعيدة المدى، بما في ذلك راجمات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات التكتيكية من دون طيار.وفي سياق متصل، أعلن شيل أن فرنسا سترد على مناورات "غرب-2025" التي ستجريها روسيا وبيلاروس بالمشاركة في تدريبات حلف الناتو Dacian Fall المقررة في رومانيا خلال الخريف المقبل.يذكر أن روسيا انتقدت في السنوات الأخيرة النشاط غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، معتبرة أن الحلف يوسع تحركاته تحت ذريعة "ردع العدوان الروسي".وأكدت موسكو مرارا قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا، بينما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو على أساس المساواة، شرط تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، مؤكدا أن الساسة الغربيين يستخدمون "فزاعة التهديد الروسي" لتخويف شعوبهم وصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.
https://sarabic.ae/20250513/ماكرون-فرنسا-لا-تستطيع-تقديم-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1100504195.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103762/28/1037622818_486:0:4462:2982_1920x0_80_0_0_d00814b24af2aea4913f8c89089e74ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال ابتداء من مساء اليوم إذا لزم الأمر

02:57 GMT 03.10.2025
© AFP 2023 / JOSEPH EID الجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AFP 2023 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
أكد رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، الجنرال بيير شيل، الخميس، أن الجيش الفرنسي يجب أن يكون مستعدا لخوض القتال في أي وقت، حتى ابتداء من مساء اليوم إذا تطلب الأمر.
وقال شيل في مقابلة مع مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية: "علينا أن نكون جاهزين في أي لحظة لخوض القتال، وحتى من هذا المساء إذا لزم الأمر"، مشددا على الحاجة إلى تحديث الجيش وتعزيز قدراته. ووصفت المجلة هذا التصريح بأنه "الهوس الأول للجنرال بيير شيل".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ماكرون: فرنسا لا تستطيع تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا
13 مايو, 19:52 GMT
وأوضح رئيس الأركان أن المطلوب هو إدخال الابتكارات "من القمة إلى القاعدة" في صفوف القوات البرية، وتوفير الموارد اللازمة لـ"تصنيع" مفاهيم وأساليب جديدة أثبتت نجاحها ميدانيا. وبين أن الهدف يتمثل في سرعة التكيف مع التغيرات التي يشهدها الصراع في أوكرانيا.
وأشار شيل إلى أن "التحول نحو الروبوتات في المجال العسكري أمر لا مفر منه"، لافتا إلى أن الجيش الفرنسي يعمل على إعداد مشغلي الطائرات المسيرة، كما يتلقى الجنود تدريبات على تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. وبحسب المجلة، ستثبت طائرات مسيرة على مدرعات Griffon وستعمل في أسراب من ست إلى ثماني وحدات.
كما ذكرت المجلة أن الجيش الفرنسي سيعيد تشكيل لواء مدفعي سيجمع كل وسائل الدعم الناري بعيدة المدى، بما في ذلك راجمات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات التكتيكية من دون طيار.
وفي سياق متصل، أعلن شيل أن فرنسا سترد على مناورات "غرب-2025" التي ستجريها روسيا وبيلاروس بالمشاركة في تدريبات حلف الناتو Dacian Fall المقررة في رومانيا خلال الخريف المقبل.
يذكر أن روسيا انتقدت في السنوات الأخيرة النشاط غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، معتبرة أن الحلف يوسع تحركاته تحت ذريعة "ردع العدوان الروسي".
وأكدت موسكو مرارا قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا، بينما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو على أساس المساواة، شرط تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، مؤكدا أن الساسة الغربيين يستخدمون "فزاعة التهديد الروسي" لتخويف شعوبهم وصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала