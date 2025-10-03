https://sarabic.ae/20251003/رئيس-الأركان-الفرنسي-الجيش-يجب-أن-يكون-مستعدا-للقتال-ابتداء-من-مساء-اليوم-إذا-لزم-الأمر-1105558408.html

رئيس الأركان الفرنسي: الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال ابتداء من مساء اليوم إذا لزم الأمر

سبوتنيك عربي

أكد رئيس أركان القوات البرية الفرنسية، الجنرال بيير شيل، الخميس، أن الجيش الفرنسي يجب أن يكون مستعدا لخوض القتال في أي وقت، حتى ابتداء من مساء اليوم إذا تطلب...

وقال شيل في مقابلة مع مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية: "علينا أن نكون جاهزين في أي لحظة لخوض القتال، وحتى من هذا المساء إذا لزم الأمر"، مشددا على الحاجة إلى تحديث الجيش وتعزيز قدراته. ووصفت المجلة هذا التصريح بأنه "الهوس الأول للجنرال بيير شيل".وأوضح رئيس الأركان أن المطلوب هو إدخال الابتكارات "من القمة إلى القاعدة" في صفوف القوات البرية، وتوفير الموارد اللازمة لـ"تصنيع" مفاهيم وأساليب جديدة أثبتت نجاحها ميدانيا. وبين أن الهدف يتمثل في سرعة التكيف مع التغيرات التي يشهدها الصراع في أوكرانيا.وأشار شيل إلى أن "التحول نحو الروبوتات في المجال العسكري أمر لا مفر منه"، لافتا إلى أن الجيش الفرنسي يعمل على إعداد مشغلي الطائرات المسيرة، كما يتلقى الجنود تدريبات على تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد. وبحسب المجلة، ستثبت طائرات مسيرة على مدرعات Griffon وستعمل في أسراب من ست إلى ثماني وحدات.كما ذكرت المجلة أن الجيش الفرنسي سيعيد تشكيل لواء مدفعي سيجمع كل وسائل الدعم الناري بعيدة المدى، بما في ذلك راجمات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات التكتيكية من دون طيار.وفي سياق متصل، أعلن شيل أن فرنسا سترد على مناورات "غرب-2025" التي ستجريها روسيا وبيلاروس بالمشاركة في تدريبات حلف الناتو Dacian Fall المقررة في رومانيا خلال الخريف المقبل.يذكر أن روسيا انتقدت في السنوات الأخيرة النشاط غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، معتبرة أن الحلف يوسع تحركاته تحت ذريعة "ردع العدوان الروسي".وأكدت موسكو مرارا قلقها من تعزيز قوات الحلف في أوروبا، بينما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو منفتحة على الحوار مع الناتو على أساس المساواة، شرط تخلي الغرب عن سياسة عسكرة القارة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح في مقابلة سابقة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول الناتو، مؤكدا أن الساسة الغربيين يستخدمون "فزاعة التهديد الروسي" لتخويف شعوبهم وصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية.

