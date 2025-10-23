سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251023/سلطات-باريس-تتحرك-بعد-قيام-سجناء-بتهديد-ساركوزي-داخل-سجنه-فيديو--1106301936.html
سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو
سبوتنيك عربي
أصبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أول رئيس فرنسي يُسجن، ليجد نفسه في مرمى تهديدات وشتائم من نزلاء سجن "لا سانتيه" في العاصمة باريس. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T06:14+0000
2025-10-23T06:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يُعتقد أن أحدها صُور بواسطة سجين، تُظهر أصوات نزلاء يهتفون ليلًا موجهين الشتائم والتهديدات لساركوزي، لحظة وصوله إلى السجن، وفقًا لوسائل إعلام غربية. وأسفرت عملية تفتيش في السجن عن مصادرة هاتفين محمولين، فيما استُجوِب 3 نزلاء في إطار التحقيق، وفقًا لوسائل إعلام غربية.وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط تمويل حملته الرئاسية عام 2007، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات. ويعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا. وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
https://sarabic.ae/20251021/بعد-إيداع-ساركوزي-السجن-قادة-وزعماء-انتهت-حياتهم-السياسية-وراء-القضيان-1106246862.html
https://sarabic.ae/20251021/ساركوزي-يبدأ-تنفيذ-عقوبة-السجن-5-سنوات-ويصف-إجراءات-محاكمته-بـالفضيحة-القضائية-1106230896.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f33232374b2a31aaa82fdd68c11e2db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

سلطات باريس تتحرك بعد قيام سجناء بتهديد ساركوزي داخل سجنه... فيديو

06:14 GMT 23.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصبح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أول رئيس فرنسي يُسجن، ليجد نفسه في مرمى تهديدات وشتائم من نزلاء سجن "لا سانتيه" في العاصمة باريس.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يُعتقد أن أحدها صُور بواسطة سجين، تُظهر أصوات نزلاء يهتفون ليلًا موجهين الشتائم والتهديدات لساركوزي، لحظة وصوله إلى السجن، وفقًا لوسائل إعلام غربية.

وفتح مكتب المدعي العام في باريس، تحقيقًا بشأن تهديدات بالقتل استهدفت ساركوزي، حيث أفاد بيان رسمي بتلقي بلاغ من مدير السجن حول مقطع فيديو متداول يوثّق التهديدات.

وأسفرت عملية تفتيش في السجن عن مصادرة هاتفين محمولين، فيما استُجوِب 3 نزلاء في إطار التحقيق، وفقًا لوسائل إعلام غربية.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مع زوجته الفنانة كارلا برونو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان
21 أكتوبر, 14:14 GMT
وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط تمويل حملته الرئاسية عام 2007، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف ساركوزي، إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية.
ويعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
21 أكتوبر, 08:08 GMT
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا.
وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала