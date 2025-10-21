https://sarabic.ae/20251021/بعد-إيداع-ساركوزي-السجن-قادة-وزعماء-انتهت-حياتهم-السياسية-وراء-القضيان-1106246862.html

بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان

بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان

سبوتنيك عربي

يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على... 21.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-21T14:14+0000

2025-10-21T14:14+0000

2025-10-21T14:14+0000

حصري

سبوتنيك

أخبار الشرق الأوسط

غزة

أخبار فرنسا

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103100/19/1031001977_0:299:2577:1749_1920x0_80_0_0_ba5a6948ce0547371ba6d2c94c3a138a.jpg

في 25 سبتمبر/ أيلول 2025، أصدرت محكمة باريس حكما نهائيا بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "التآمر الجنائي" في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية.حول إيداع ساركوزي السجن، يقول المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن الحكم هو تأكيد على أن هذه النوعية من القضايا خاصة المتعلقة بالوصول إلى السلطة عبر الرشوة ومساعدة جهات خارجية، لا تسقط بالتقادم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطور يعيد إلى الواجهة ملف التمويل الليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007، وهو ملف ثقيل سياسيًا وأمنيًا، ويمسّ علاقات باريس مع النظام الليبي السابق.وتابع: "بالنسبة للمشهد الليبي، فالتأثير المباشر محدود، لكن رمزيًا قد يعيد السجال حول دوافع التدخل الفرنسي السريع والقوي إبان أحداث 2011، منذ أن وجهت باريس طائراتها نحو شرق ليبيا في 19 مارس/ آذار 2011، وحتى سقوط النظام ومقتل العقيد الراحل معمر القذافي في العام نفسه.واستطرد، بقوله: "من ناحية أخرى قد يسلط الضوء على ضرورة فتح ملفات التحقيق، وأن تأخد العدالة مجراها في أي قضايا مشابهة مثل ما أثير حول الرشاوى التي تلقاها أعضاء في ملتقى الحوار السياسي للتصويت لقائمة الدبيبة".زعماء خلف القضبانعلى مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.- جاك شيراكفي ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.- أيهود أولمرتفي إسرائل، تم سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في شباط/فبراير 2016 بعد صدور حكم بالسجن 27 شهرا بحقه لإدانته بتلقي رشى والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء، ثم أفرج عن أولمرت في تموز/يوليو 2017، بموجب إطلاق سراح مشروط.- حسني مباركأودع رئيس مصر حسني مبارك، لسجن في أبريل/ نيسان عام 2011، بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات التي أدت لعزله مطلع العام 2011.- عدنان مندريسفي 17 سبتمبر/ أيلول 1961، نفذ حكم الإعدام في حق رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، بعد أول انقلاب عسكري تشهده الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923، في 27 مايو/أيار 1960، كما ألقي القبض على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، وسُجنوا في جزيرة "ياسّي أدا" ، وحكم على "بيار" بالسجن مدى الحياة.- إيفو ساناديروجاء على موقع وزارة الداخلية الكرواتية الإلكتروني حينها، إن مذكرة التوقيف أشارت إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة يريد أن يمثل سانادر بتهمة التواطؤ لارتكاب جنحة ولاستغلال السلطة، وصوّت البرلمان لصالح رفع الحصانة النيابية عن سانادر الذي تولى رئاسة الحكومة لسنوات.-جوزيه سوكراتسوبعد تحقيقات مطولة، اتهم رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشى وجرائم أخرى من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وطالب محاموه بتعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهم.-ألفونسو بورتيوأوقف الفونسو بورتيو، رئيس غواتيمالا بين عامي 2000 و2004، في العام 2010، وتم تسليمه للولايات المتحدة حيث صدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات وعشرة أشهر لإدانته بتبييض الأموال، كما أعيد بورتيو إلى بلاده في العام 2015، بعد أن أمضى عاما ونيف في سجن أمريكي وذلك بعد احتساب المدة التي قضاها في السجن بالفعل أثناء محاولته وقف إجراءات تسليمه وأثناء محاكمته.- ألبيرتو فوجيميريأدين ألبيرتو فوجيميري، رئيس البيرو بين عامي 1990 و2000، بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح، وذلك في العام 2009، وصدر بحقه عفو رئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2017، ما أثار احتجاجات شعبية، لكن في شباط/فبراير 2018، أمرت محكمة بمحاكمته في قضية جديدة تتضمن إصداره أوامر قتل.-أدريان ناستاسهحكم على رئيس الوزراء الروماني أدريان ناستاسه، بين عامي 2000 و2004، بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012، ثم أطلق سراحه مبكرا في آذار/مارس 2013، لكنه سجن مجددا في 2014 لعدة أشهر لإدانته بتلقي رشاوى.- سفيتوزار ماروفيتش- فيلاد فيلاتأوقف رئيس الوزراء المولدوفي السابق - فيلاد فيلات بين عامي 2009 و2013، في البرلمان عام 2015، في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات لإدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.-أويانتا هومالاكما أودع الرئيس البيروفي أويانتا هومالا بين عامي 2011 و2016، الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا، في تموز/يوليو 2017، بسبب اتهامات بقبول تبرعات غير شرعية لحملته الرئاسية قدرها 3 ملايين دولار.

https://sarabic.ae/20251021/ساركوزي-يبدأ-تنفيذ-عقوبة-السجن-5-سنوات-ويصف-إجراءات-محاكمته-بـالفضيحة-القضائية-1106230896.html

https://sarabic.ae/20220311/هل-حاول-حسني-مبارك-وقف-إعدام-صدام-حسين-فيديو-1059749207.html

https://sarabic.ae/20251020/إعلام-فرنسي-ساركوزي-يصل-شخصيا-إلى-سجن-سانتي-الثلاثاء-لأداء-محكوميته-1106225073.html

https://sarabic.ae/20210702/معمر-القذافي-يتسبب-في-نشوب-أزمة-كبيرة-لشركة-فرنسية-1049437838.html

غزة

أخبار فرنسا

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار فرنسا , لبنان