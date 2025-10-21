بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/بعد-إيداع-ساركوزي-السجن-قادة-وزعماء-انتهت-حياتهم-السياسية-وراء-القضيان-1106246862.html
بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان
بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان
سبوتنيك عربي
يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T14:14+0000
2025-10-21T14:14+0000
حصري
سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
غزة
أخبار فرنسا
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103100/19/1031001977_0:299:2577:1749_1920x0_80_0_0_ba5a6948ce0547371ba6d2c94c3a138a.jpg
في 25 سبتمبر/ أيلول 2025، أصدرت محكمة باريس حكما نهائيا بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "التآمر الجنائي" في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية.حول إيداع ساركوزي السجن، يقول المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن الحكم هو تأكيد على أن هذه النوعية من القضايا خاصة المتعلقة بالوصول إلى السلطة عبر الرشوة ومساعدة جهات خارجية، لا تسقط بالتقادم.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطور يعيد إلى الواجهة ملف التمويل الليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007، وهو ملف ثقيل سياسيًا وأمنيًا، ويمسّ علاقات باريس مع النظام الليبي السابق.وتابع: "بالنسبة للمشهد الليبي، فالتأثير المباشر محدود، لكن رمزيًا قد يعيد السجال حول دوافع التدخل الفرنسي السريع والقوي إبان أحداث 2011، منذ أن وجهت باريس طائراتها نحو شرق ليبيا في 19 مارس/ آذار 2011، وحتى سقوط النظام ومقتل العقيد الراحل معمر القذافي في العام نفسه.واستطرد، بقوله: "من ناحية أخرى قد يسلط الضوء على ضرورة فتح ملفات التحقيق، وأن تأخد العدالة مجراها في أي قضايا مشابهة مثل ما أثير حول الرشاوى التي تلقاها أعضاء في ملتقى الحوار السياسي للتصويت لقائمة الدبيبة".زعماء خلف القضبانعلى مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.- جاك شيراكفي ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.- أيهود أولمرتفي إسرائل، تم سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في شباط/فبراير 2016 بعد صدور حكم بالسجن 27 شهرا بحقه لإدانته بتلقي رشى والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء، ثم أفرج عن أولمرت في تموز/يوليو 2017، بموجب إطلاق سراح مشروط.- حسني مباركأودع رئيس مصر حسني مبارك، لسجن في أبريل/ نيسان عام 2011، بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات التي أدت لعزله مطلع العام 2011.- عدنان مندريسفي 17 سبتمبر/ أيلول 1961، نفذ حكم الإعدام في حق رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، بعد أول انقلاب عسكري تشهده الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923، في 27 مايو/أيار 1960، كما ألقي القبض على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، وسُجنوا في جزيرة "ياسّي أدا" ، وحكم على "بيار" بالسجن مدى الحياة.- إيفو ساناديروجاء على موقع وزارة الداخلية الكرواتية الإلكتروني حينها، إن مذكرة التوقيف أشارت إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة يريد أن يمثل سانادر بتهمة التواطؤ لارتكاب جنحة ولاستغلال السلطة، وصوّت البرلمان لصالح رفع الحصانة النيابية عن سانادر الذي تولى رئاسة الحكومة لسنوات.-جوزيه سوكراتسوبعد تحقيقات مطولة، اتهم رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشى وجرائم أخرى من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وطالب محاموه بتعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهم.-ألفونسو بورتيوأوقف الفونسو بورتيو، رئيس غواتيمالا بين عامي 2000 و2004، في العام 2010، وتم تسليمه للولايات المتحدة حيث صدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات وعشرة أشهر لإدانته بتبييض الأموال، كما أعيد بورتيو إلى بلاده في العام 2015، بعد أن أمضى عاما ونيف في سجن أمريكي وذلك بعد احتساب المدة التي قضاها في السجن بالفعل أثناء محاولته وقف إجراءات تسليمه وأثناء محاكمته.- ألبيرتو فوجيميريأدين ألبيرتو فوجيميري، رئيس البيرو بين عامي 1990 و2000، بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح، وذلك في العام 2009، وصدر بحقه عفو رئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2017، ما أثار احتجاجات شعبية، لكن في شباط/فبراير 2018، أمرت محكمة بمحاكمته في قضية جديدة تتضمن إصداره أوامر قتل.-أدريان ناستاسهحكم على رئيس الوزراء الروماني أدريان ناستاسه، بين عامي 2000 و2004، بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012، ثم أطلق سراحه مبكرا في آذار/مارس 2013، لكنه سجن مجددا في 2014 لعدة أشهر لإدانته بتلقي رشاوى.- سفيتوزار ماروفيتش- فيلاد فيلاتأوقف رئيس الوزراء المولدوفي السابق - فيلاد فيلات بين عامي 2009 و2013، في البرلمان عام 2015، في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات لإدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.-أويانتا هومالاكما أودع الرئيس البيروفي أويانتا هومالا بين عامي 2011 و2016، الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا، في تموز/يوليو 2017، بسبب اتهامات بقبول تبرعات غير شرعية لحملته الرئاسية قدرها 3 ملايين دولار.
https://sarabic.ae/20251021/ساركوزي-يبدأ-تنفيذ-عقوبة-السجن-5-سنوات-ويصف-إجراءات-محاكمته-بـالفضيحة-القضائية-1106230896.html
https://sarabic.ae/20220311/هل-حاول-حسني-مبارك-وقف-إعدام-صدام-حسين-فيديو-1059749207.html
https://sarabic.ae/20251020/إعلام-فرنسي-ساركوزي-يصل-شخصيا-إلى-سجن-سانتي-الثلاثاء-لأداء-محكوميته-1106225073.html
https://sarabic.ae/20210702/معمر-القذافي-يتسبب-في-نشوب-أزمة-كبيرة-لشركة-فرنسية-1049437838.html
غزة
أخبار فرنسا
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103100/19/1031001977_0:58:2577:1991_1920x0_80_0_0_cf62afd07103ad861da9e0c47646dbac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار فرنسا , لبنان
حصري, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار فرنسا , لبنان

بعد إيداع ساركوزي السجن... قادة وزعماء انتهت حياتهم السياسية وراء القضيان

14:14 GMT 21.10.2025
© Sputnik . erina ch / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مع زوجته الفنانة كارلا برونو
الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي مع زوجته الفنانة كارلا برونو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . erina ch
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يقضي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عقوبة سجن لمدة 5 أعوام، حيث جرى إيداعه سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور الحكم لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية.
في 25 سبتمبر/ أيلول 2025، أصدرت محكمة باريس حكما نهائيا بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "التآمر الجنائي" في قضية تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 بأموال ليبية.
حول إيداع ساركوزي السجن، يقول المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، إن الحكم هو تأكيد على أن هذه النوعية من القضايا خاصة المتعلقة بالوصول إلى السلطة عبر الرشوة ومساعدة جهات خارجية، لا تسقط بالتقادم.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التطور يعيد إلى الواجهة ملف التمويل الليبي للحملة الانتخابية لساركوزي عام 2007، وهو ملف ثقيل سياسيًا وأمنيًا، ويمسّ علاقات باريس مع النظام الليبي السابق.
وتابع: "بالنسبة للمشهد الليبي، فالتأثير المباشر محدود، لكن رمزيًا قد يعيد السجال حول دوافع التدخل الفرنسي السريع والقوي إبان أحداث 2011، منذ أن وجهت باريس طائراتها نحو شرق ليبيا في 19 مارس/ آذار 2011، وحتى سقوط النظام ومقتل العقيد الراحل معمر القذافي في العام نفسه.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
08:08 GMT
واستطرد، بقوله: "من ناحية أخرى قد يسلط الضوء على ضرورة فتح ملفات التحقيق، وأن تأخد العدالة مجراها في أي قضايا مشابهة مثل ما أثير حول الرشاوى التي تلقاها أعضاء في ملتقى الحوار السياسي للتصويت لقائمة الدبيبة".
زعماء خلف القضبان
على مدار التاريخ، وجد العديد من الزعماء أنفسهم خلف القضبان، أو أمام القضاء بتهم الفساد أو جرائم الحرب، قضى بعضهم العقوبة فيما ظل آخرون مطلوبين أمام القضاء أو محكمة الجنايات الدولية.
- جاك شيراك
في ديسمبر/كانون الأول 2011، أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وذلك بعد أن وجد القاضي أنه مذنب بالفساد وتبديد المال العام واستغلال ثقة الشعب.
- أيهود أولمرت
في إسرائل، تم سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في شباط/فبراير 2016 بعد صدور حكم بالسجن 27 شهرا بحقه لإدانته بتلقي رشى والتزوير والفساد وعرقلة سير القضاء، ثم أفرج عن أولمرت في تموز/يوليو 2017، بموجب إطلاق سراح مشروط.
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
هل حاول حسني مبارك وقف إعدام صدام حسين.. فيديو
11 مارس 2022, 07:21 GMT
- حسني مبارك
أودع رئيس مصر حسني مبارك، لسجن في أبريل/ نيسان عام 2011، بتهم الفساد وقتل المتظاهرين إبان الاحتجاجات التي أدت لعزله مطلع العام 2011.
- عدنان مندريس
في 17 سبتمبر/ أيلول 1961، نفذ حكم الإعدام في حق رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس، بعد أول انقلاب عسكري تشهده الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923، في 27 مايو/أيار 1960، كما ألقي القبض على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، وسُجنوا في جزيرة "ياسّي أدا" ، وحكم على "بيار" بالسجن مدى الحياة.
- إيفو سانادير

شغل سانادير منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و 2009. وفي نهاية 2010، أصدرت كرواتيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزرائها السابق إيفو سانادر الذي غادر كرواتيا متوجها لسلوفينيا حينها ويلاحقه القضاء بتهمة استغلال السلطة.

وجاء على موقع وزارة الداخلية الكرواتية الإلكتروني حينها، إن مذكرة التوقيف أشارت إلى أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة يريد أن يمثل سانادر بتهمة التواطؤ لارتكاب جنحة ولاستغلال السلطة، وصوّت البرلمان لصالح رفع الحصانة النيابية عن سانادر الذي تولى رئاسة الحكومة لسنوات.
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
إعلام فرنسي: ساركوزي يصل قريبا إلى سجن "سانتي" لتنفيذ محكوميته
أمس, 21:58 GMT
-جوزيه سوكراتس

قضى رئيس الوزراء البرتغالي السابق جوزيه سوكراتس، بين عامي 2005 و2011، أكثر من تسعة اأشهر في التوقيف الاحترازي قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية في أيلول/سبتمبر 2015.

وبعد تحقيقات مطولة، اتهم رسميا في تشرين الأول/أكتوبر 2017، بـ31 تهمة متعلقة بتلقي رشى وجرائم أخرى من بينها تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتزوير المستندات.
وأُعيدت محاكمة رئيس الوزراء البرتغالي السابق بعد أن أغلقها القاضي قبل 4 سنوات. وأراد سقراط (67 عاما) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، وطالب محاموه بتعليق المحاكمة واستبدال القاضي الذي يرأسها، لكن المحكمة الجنائية المركزية في لشبونة رفضت مطالبهم.
-ألفونسو بورتيو
أوقف الفونسو بورتيو، رئيس غواتيمالا بين عامي 2000 و2004، في العام 2010، وتم تسليمه للولايات المتحدة حيث صدر بحقه حكما بالسجن 5 سنوات وعشرة أشهر لإدانته بتبييض الأموال، كما أعيد بورتيو إلى بلاده في العام 2015، بعد أن أمضى عاما ونيف في سجن أمريكي وذلك بعد احتساب المدة التي قضاها في السجن بالفعل أثناء محاولته وقف إجراءات تسليمه وأثناء محاكمته.
- ألبيرتو فوجيميري
أدين ألبيرتو فوجيميري، رئيس البيرو بين عامي 1990 و2000، بالسجن 25 عاما في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من بينها إصدار أوامر بتنفيذ مذابح، وذلك في العام 2009، وصدر بحقه عفو رئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2017، ما أثار احتجاجات شعبية، لكن في شباط/فبراير 2018، أمرت محكمة بمحاكمته في قضية جديدة تتضمن إصداره أوامر قتل.
نيكولاي ساركوزي والعقيد معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2021
معمر القذافي يتسبب في نشوب أزمة كبيرة لشركة فرنسية
2 يوليو 2021, 07:11 GMT
-أدريان ناستاسه
حكم على رئيس الوزراء الروماني أدريان ناستاسه، بين عامي 2000 و2004، بالسجن أربع سنوات ونصف لإدانته بالفساد في العام 2012، ثم أطلق سراحه مبكرا في آذار/مارس 2013، لكنه سجن مجددا في 2014 لعدة أشهر لإدانته بتلقي رشاوى.
- سفيتوزار ماروفيتش

في صربيا حكم على رئيس البلاد سفيتوزار ماروفيتش بين عامي 2003 و2006، بالسجن 46 شهرا في العام 2016، لإدانته بالتورط في قضية فساد تتضمن صفقات مشبوهة لشراء أراض وصفقات بناء، وهو الرئيس الوحيد للدولة البلقانية القصيرة التي تفككت في العام 2006ـ بعد إعلان مونتينيغرو استقلالها.

- فيلاد فيلات
أوقف رئيس الوزراء المولدوفي السابق - فيلاد فيلات بين عامي 2009 و2013، في البرلمان عام 2015، في قضية اتهم فيها بتلقي رشى تقدر بنحو 260 مليون دولار، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات لإدانته بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
-أويانتا هومالا
كما أودع الرئيس البيروفي أويانتا هومالا بين عامي 2011 و2016، الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا، في تموز/يوليو 2017، بسبب اتهامات بقبول تبرعات غير شرعية لحملته الرئاسية قدرها 3 ملايين دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала