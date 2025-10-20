إعلام فرنسي: ساركوزي يصل شخصيا إلى سجن "سانتي" الثلاثاء لأداء محكوميته

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/إعلام-فرنسي-ساركوزي-يصل-شخصيا-إلى-سجن-سانتي-الثلاثاء-لأداء-محكوميته-1106225073.html
إعلام فرنسي: ساركوزي يصل شخصيا إلى سجن "سانتي" الثلاثاء لأداء محكوميته
إعلام فرنسي: ساركوزي يصل شخصيا إلى سجن "سانتي" الثلاثاء لأداء محكوميته
سبوتنيك عربي
أفادت قناة فرنسية بأن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، سيحضر صباح غد الثلاثاء بسيارته بشكل شخصي إلى سجنه. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T21:58+0000
2025-10-20T21:58+0000
العالم
أخبار فرنسا
ساركوزي
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل ليبيا.ومن المتوقع أن يغادر رئيس الدولة السابق منزله في باريس حوالي الساعة 9:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ويتوجه إلى سجن سانتي.وصرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان سابقًا بأنه سيتحقق شخصيًا من سلامة ظروف سجن الرئيس السابق.وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، إلى مظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.بدأ التحقيق عام 2012 بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.اتهامات قضائية لكارلا بروني ساركوزي في قضية "التمويل الليبي" لحملة انتخابات 2007
https://sarabic.ae/20250925/الحكم-بالسجن-5-سنوات-على-ساركوزي-بتهمة-تمويل-ليبيا-لحملتة-الانتخابية---1105241825.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f33232374b2a31aaa82fdd68c11e2db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , ساركوزي, أخبار ليبيا اليوم
العالم, أخبار فرنسا , ساركوزي, أخبار ليبيا اليوم

إعلام فرنسي: ساركوزي يصل شخصيا إلى سجن "سانتي" الثلاثاء لأداء محكوميته

21:58 GMT 20.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قناة فرنسية بأن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، سيحضر صباح غد الثلاثاء بسيارته بشكل شخصي إلى سجنه.
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل ليبيا.
ومن المتوقع أن يغادر رئيس الدولة السابق منزله في باريس حوالي الساعة 9:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ويتوجه إلى سجن سانتي.

ووفقا لصحيفة فرنسية محلية، ستدخل سيارة الرئيس السابق إلى ساحة السجن، حيث سيستقبله مدير السجن شخصيًا. وسيرافق الحراس ساركوزي إلى الجناح شديد الحراسة، حيث تقع زنزانته التي تبلغ مساحتها 11 مترا مربعا. وسيُعامل ساركوزي وفقًا للبروتوكول المعتاد: ستؤخذ بصمات أصابعه، وتلتقط له صورة، ويمنح رقما خاصا به. سيُشكل هذا بطاقة هوية داخلية له في السجن.

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
الحكم بالسجن 5 سنوات على ساركوزي بتهمة تمويل ليبيا لحملتة الانتخابية
25 سبتمبر, 11:29 GMT

وتبعا لما أوردت القناة الفرنسية، سيتمتع ساركوزي أثناء احتجازه بالحق في الزيارات، والتواصل الكتابي والهاتفي، بالإضافة إلى الشعائر الدينية، واستخدام حساب سجن رمزي للمشتريات. سيُسمح له بساعة واحدة على الأقل يوميا "في الهواء الطلق" في فناء مخصص للسجناء المعزولين، حيث سيتمكن من ممارسة الرياضة على أجهزة خاصة. وسيزود بجهاز تلفزيون صغير في زنزانته، ولكن لن يكون لديه هاتف محمول.

وصرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان سابقًا بأنه سيتحقق شخصيًا من سلامة ظروف سجن الرئيس السابق.
وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، إلى مظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.
بدأ التحقيق عام 2012 بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
اتهامات قضائية لكارلا بروني ساركوزي في قضية "التمويل الليبي" لحملة انتخابات 2007
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала