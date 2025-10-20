https://sarabic.ae/20251020/إعلام-فرنسي-ساركوزي-يصل-شخصيا-إلى-سجن-سانتي-الثلاثاء-لأداء-محكوميته-1106225073.html
إعلام فرنسي: ساركوزي يصل شخصيا إلى سجن "سانتي" الثلاثاء لأداء محكوميته
أفادت قناة فرنسية بأن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات، سيحضر صباح غد الثلاثاء بسيارته بشكل شخصي إلى سجنه.
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل ليبيا.ومن المتوقع أن يغادر رئيس الدولة السابق منزله في باريس حوالي الساعة 9:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ويتوجه إلى سجن سانتي.وصرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان سابقًا بأنه سيتحقق شخصيًا من سلامة ظروف سجن الرئيس السابق.وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، إلى مظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.بدأ التحقيق عام 2012 بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من قبل ليبيا.
ومن المتوقع أن يغادر رئيس الدولة السابق
منزله في باريس حوالي الساعة 9:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي) ويتوجه إلى سجن سانتي.
ووفقا لصحيفة فرنسية محلية، ستدخل سيارة الرئيس السابق إلى ساحة السجن، حيث سيستقبله مدير السجن شخصيًا. وسيرافق الحراس ساركوزي إلى الجناح شديد الحراسة، حيث تقع زنزانته التي تبلغ مساحتها 11 مترا مربعا. وسيُعامل ساركوزي وفقًا للبروتوكول المعتاد: ستؤخذ بصمات أصابعه، وتلتقط له صورة، ويمنح رقما خاصا به. سيُشكل هذا بطاقة هوية داخلية له في السجن.
وتبعا لما أوردت القناة الفرنسية، سيتمتع ساركوزي أثناء احتجازه بالحق في الزيارات، والتواصل الكتابي والهاتفي، بالإضافة إلى الشعائر الدينية، واستخدام حساب سجن رمزي للمشتريات. سيُسمح له بساعة واحدة على الأقل يوميا "في الهواء الطلق" في فناء مخصص للسجناء المعزولين، حيث سيتمكن من ممارسة الرياضة على أجهزة خاصة. وسيزود بجهاز تلفزيون صغير في زنزانته، ولكن لن يكون لديه هاتف محمول.
وصرح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان سابقًا بأنه سيتحقق شخصيًا من سلامة ظروف سجن الرئيس السابق.
وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، إلى مظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه
بدأ التحقيق عام 2012 بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.