ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في سجن "لا سونتيه" بالعاصمة باريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط التمويل، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف ساركوزي، إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية.ويُعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا.وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى تظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في سجن "لا سونتيه" بالعاصمة باريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط التمويل، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف ساركوزي، إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية.
ويُعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا.
وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى تظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه
.
وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.