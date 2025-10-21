ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/ساركوزي-يبدأ-تنفيذ-عقوبة-السجن-5-سنوات-ويصف-إجراءات-محاكمته-بـالفضيحة-القضائية-1106230896.html
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"
سبوتنيك عربي
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في سجن "لا سونتيه" بالعاصمة باريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T08:08+0000
2025-10-21T08:08+0000
أخبار فرنسا
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_324066f45b5de02ec10cab74ae1801c7.jpg
وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط التمويل، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف ساركوزي، إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية.ويُعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا.وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى تظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
https://sarabic.ae/20250925/إدانة-ساركوزي-بالتآمر-حول-قضية-تمويل-حملته-الانتخابية-من-بأموال-ليبية-1105237549.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101921/48/1019214823_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f33232374b2a31aaa82fdd68c11e2db8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات ويصف إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"

08:08 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Vladimir Astapovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم بالسجن لمدة 5 سنوات في سجن "لا سونتيه" بالعاصمة باريس، بعد إدانته بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وأُدين ساركوزي بالتآمر مع مقربين منه لتدبير مخطط التمويل، فيما برأه القضاء من تلقي الأموال شخصيًا أو استخدامها لأغراض خاصة، لكنه نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
وعبر حسابه على منصة "إكس"، وصف ساركوزي، إجراءات محاكمته بـ"الفضيحة القضائية"، معتبرًا القضية ذات دوافع سياسية.
ويُعد ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، أول رئيس فرنسي سابق يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية، بعد المارشال فيليب بيتان، الذي أُدين بتعاونه مع النظام النازي.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، بالسجن 5 سنوات بتهمة تمويل حملته الانتخابية عام 2007، من قبل ليبيا.
نيكولاي ساركوزي والعقيد معمر القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
إدانة ساركوزي بالتآمر حول قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال ليبية
25 سبتمبر, 08:54 GMT
وفي وقت سابق، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق، إلى تظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه.
وبدأ التحقيق عام 2012، بعد أن نشرت صحيفة فرنسية استقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (58 مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала