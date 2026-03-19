من ليبيا إلى الجنوب العالمي... لماذا أصبحت الدول الغنية بالموارد أهدافا للتدخل الغربي؟

أكد روبيندر ساشديف، الخبير السياسي والاقتصادي ورئيس معهد إيماجينديا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول التي لديها موارد طبيعية قيمة، هي أكثر الدول عرضة لخطر التدخلات... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال ساشديف: "البلدان الأكثر تعرضا للخطر هي تلك التي تجمع بين الموارد الطبيعية القيمة، والمؤسسات الضعيفة، والانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى أن لديها حالة متضاربة مع بلد مجاور واحد أو أكثر. خاصة إذا كانت البلاد تقودها حكومة اشتراكية يسارية. حيث يوجد هذا المزيج، يرتفع الخطر".وتابع: "بعض البلدان الأخرى التي ستواجه هذه المخاطر على سيادتها موجودة في إفريقيا. وهنا يكون الخطرأكثر وضوحا بسبب الثروة المعدنية والطاقة غير العادية للقارة، والتي غالبا ما تقترن بالهشاشة المؤسسية والتنافس الخارجي".وأوضح ساشديف: "يظهر أوائل القرن الـ21 أنه كلما كانت دولتان في الجنوب العالمي في صراع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموارد الاستراتيجية، فإن إمكانية التدخل الخارجي أو التدخل بالوكالة أو الضغط القسري ترتفع بشكل حاد. ليبيا القادمة قد لا تبدو تماما مثل ليبيا. لكن الظروف الهيكلية التي جعلت ليبيا عرضة للخطر لا تزال موجودة في عدة مناطق".وتابع: "أصف هذه الفترة من القرن الـ21 التي نعيش فيها اليوم باسم عصر جديد -موكو- وهي الفترة التي تكون فيها مصفوفة العالم الجديد قيد الإنشاء (جديد-موكو). في هذه المصفوفة ، ترتبط البلدان ببعضها البعض من خلال الشراكات أو التحالفات العسكرية ، والتجارة، والتمويل، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والطاقة، وتدفقات المعلومات".وقال:" يتعين على بلدان الجنوب العالمي بناء روابط وتحالفات مالية وعسكرية وغير ذلك من أشكال الترابط والتحالفات البديلة – لأنها لا تملك خيارا آخر إذا كانت ترغب في العيش كدول ذات سيادة. لم يعد بإمكانهم الاعتماد بشكل كبير على نظام مالي واحد، أو مورد عسكري واحد، أو نظام بيئي تكنولوجي واحد، أو كتلة جيوسياسية واحدة. في عصر "جديد-موكو" الاعتماد المفرط يخلق الضعف. إنه يترك البلدان معرضة للضغط والإكراه والعزلة الاستراتيجية".وقال ساشديف: "في العصر الجديد-موكو، تدرس جميع الدول – كبيرة كانت أم صغيرة - على وجه السرعة أو تتبع استراتيجية التنويع. وفي الأشهر والسنوات المقبلة سنرى الكثير من التطورات على هذه الجبهة. وفي الوقت نفسه، فإن أحد الأمثلة على التنويع هو الولايات المتحدة نفسها. إنها تعمل بقوة لتوسيع وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها – الطاقة والمعادن الحيوية، وأيضا لتنويع صادراتها من خلال دفع السلع والزراعة الأمريكية إلى الأسواق الجديدة عبر استراتيجيتها الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام العقوبات، وحرمان التكنولوجيا والمنصات المالية والتقنية من الدول المستهدفة، تهدف أمريكا إلى ضمان تضاؤل القوة العقدية الشاملة للدول المتنافسة أو الناشئة في السنوات المقبلة".وأكد أن "روسيا في عصر موكو الجديد، تحاول تنويع ليس فقط شركاءها الخارجيين، ولكن نظام التشغيل الاستراتيجي بأكمله، كانت استجابتها لواقع العصرالجديد والضغط الغربي جهدا أوسع لإعادة وضع نفسها عبر مصفوفة العالم الناشئ جغرافيا وماليا وتكنولوجيا ولوجستيا ومؤسسيا وتجاريا".وأضوح أنه "من الناحية المالية، تحاول الابتعاد عن القنوات التي تتمحور حول الدولار والغرب من خلال زيادة استخدام العملات الوطنية والتركيز بشكل أكبر على آليات الدفع البديلة".

