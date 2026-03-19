تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
بث مباشر
من ليبيا إلى الجنوب العالمي... لماذا أصبحت الدول الغنية بالموارد أهدافا للتدخل الغربي؟
أكد روبيندر ساشديف، الخبير السياسي والاقتصادي ورئيس معهد إيماجينديا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول التي لديها موارد طبيعية قيمة، هي أكثر الدول عرضة لخطر التدخلات... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
من ليبيا إلى الجنوب العالمي... لماذا أصبحت الدول الغنية بالموارد أهدافا للتدخل الغربي؟

08:37 GMT 19.03.2026
أكد روبيندر ساشديف، الخبير السياسي والاقتصادي ورئيس معهد إيماجينديا، لوكالة "سبوتنيك"، أن الدول التي لديها موارد طبيعية قيمة، هي أكثر الدول عرضة لخطر التدخلات الخارجية، مشيرا إلى ضرورة بناء روابط وتحالفات مالية وعسكرية.
وقال ساشديف: "البلدان الأكثر تعرضا للخطر هي تلك التي تجمع بين الموارد الطبيعية القيمة، والمؤسسات الضعيفة، والانقسامات الداخلية، بالإضافة إلى أن لديها حالة متضاربة مع بلد مجاور واحد أو أكثر. خاصة إذا كانت البلاد تقودها حكومة اشتراكية يسارية. حيث يوجد هذا المزيج، يرتفع الخطر".

وأضاف: "بعض البلدان التي أراها ستكون التالية في الخط-يمكن أن تكون في أمريكا الجنوبية. هنا ينشأ الخطر بشكل أقل من الموارد وحدها وأكثر من الجغرافيا الاستراتيجية، ورغبة الولايات المتحدة في استئصال الحكومات اليسارية الاشتراكية. أعلنت أمريكا أن نصف الكرة الغربي هو الفناء الخلفي لها، وبالتالي فإن البلدان في أمريكا الجنوبية هي بوضوح على الإشعار".

وتابع: "بعض البلدان الأخرى التي ستواجه هذه المخاطر على سيادتها موجودة في إفريقيا. وهنا يكون الخطرأكثر وضوحا بسبب الثروة المعدنية والطاقة غير العادية للقارة، والتي غالبا ما تقترن بالهشاشة المؤسسية والتنافس الخارجي".
وأوضح ساشديف: "يظهر أوائل القرن الـ21 أنه كلما كانت دولتان في الجنوب العالمي في صراع، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموارد الاستراتيجية، فإن إمكانية التدخل الخارجي أو التدخل بالوكالة أو الضغط القسري ترتفع بشكل حاد. ليبيا القادمة قد لا تبدو تماما مثل ليبيا. لكن الظروف الهيكلية التي جعلت ليبيا عرضة للخطر لا تزال موجودة في عدة مناطق".

بالنظر إلى ليبيا، السيادة الوطنية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، وقال: "أصبحت السيادة الوطنية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولكن يجب علينا أيضا أن ندرك أنه في عالم القرن الـ 21 المترابط بعمق، لا يوجد بلد يمارس السيادة بالمعنى المطلق تماما".

وتابع: "أصف هذه الفترة من القرن الـ21 التي نعيش فيها اليوم باسم عصر جديد -موكو- وهي الفترة التي تكون فيها مصفوفة العالم الجديد قيد الإنشاء (جديد-موكو). في هذه المصفوفة ، ترتبط البلدان ببعضها البعض من خلال الشراكات أو التحالفات العسكرية ، والتجارة، والتمويل، والتكنولوجيا، واللوجستيات، والطاقة، وتدفقات المعلومات".
وقال:" يتعين على بلدان الجنوب العالمي بناء روابط وتحالفات مالية وعسكرية وغير ذلك من أشكال الترابط والتحالفات البديلة – لأنها لا تملك خيارا آخر إذا كانت ترغب في العيش كدول ذات سيادة. لم يعد بإمكانهم الاعتماد بشكل كبير على نظام مالي واحد، أو مورد عسكري واحد، أو نظام بيئي تكنولوجي واحد، أو كتلة جيوسياسية واحدة. في عصر "جديد-موكو" الاعتماد المفرط يخلق الضعف. إنه يترك البلدان معرضة للضغط والإكراه والعزلة الاستراتيجية".

وأشار إلى أنه لهذا السبب لم يعد بناء شراكات مالية وعسكرية وتكنولوجية وسلسلة إمداد بديلة أمرا اختياريا. إنها مسألة بقاء استراتيجي.

وقال ساشديف: "في العصر الجديد-موكو، تدرس جميع الدول – كبيرة كانت أم صغيرة - على وجه السرعة أو تتبع استراتيجية التنويع. وفي الأشهر والسنوات المقبلة سنرى الكثير من التطورات على هذه الجبهة. وفي الوقت نفسه، فإن أحد الأمثلة على التنويع هو الولايات المتحدة نفسها. إنها تعمل بقوة لتوسيع وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها – الطاقة والمعادن الحيوية، وأيضا لتنويع صادراتها من خلال دفع السلع والزراعة الأمريكية إلى الأسواق الجديدة عبر استراتيجيتها الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام العقوبات، وحرمان التكنولوجيا والمنصات المالية والتقنية من الدول المستهدفة، تهدف أمريكا إلى ضمان تضاؤل القوة العقدية الشاملة للدول المتنافسة أو الناشئة في السنوات المقبلة".
وأكد أن "روسيا في عصر موكو الجديد، تحاول تنويع ليس فقط شركاءها الخارجيين، ولكن نظام التشغيل الاستراتيجي بأكمله، كانت استجابتها لواقع العصرالجديد والضغط الغربي جهدا أوسع لإعادة وضع نفسها عبر مصفوفة العالم الناشئ جغرافيا وماليا وتكنولوجيا ولوجستيا ومؤسسيا وتجاريا".

وتابع ساشديف: "من الناحية الجيوسياسية، سعت روسيا إلى الحد من اعتمادها المفرط على الفضاء الأوروبي الأطلسي من خلال تعميق العلاقات مع الصين والهند والخليج وآسيا الوسطى وأفريقيا، ودول "بريكس"، يتم تأطير دبلوماسيتها بشكل متزايد من خلال بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والتكامل الأوراسي، والمشاركة الأقوى مع الشركاء الآسيويين والجنوبيين العالميين".

وأضوح أنه "من الناحية المالية، تحاول الابتعاد عن القنوات التي تتمحور حول الدولار والغرب من خلال زيادة استخدام العملات الوطنية والتركيز بشكل أكبر على آليات الدفع البديلة".
