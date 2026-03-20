دميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة"
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أن أوروبا بحاجة إلى روسيا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T07:35+0000
أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي، أن أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "كما كان متوقعًا، ستُدمّر موجة طاقة مدمّرة أوروبا قريبًا. وكما تم توضيحه مرارًا، فإن أوروبا بحاجة إلى روسيا للبقاء".
وتابع: "تحتاج أوروبا إلى الاعتراف بطاقتها الإستراتيجية وأخطائها الجيوسياسية، والتكفير في نفسها، وتغيير قيادتها في الاتحاد الأوروبي ونهجها المعادي لروسيا".
وأفادت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة، أول أمس الأربعاء، بأن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، يجعل عمليات ضخ الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية غير مربح خلال الصيف.
وفي وقت سابق، أكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن العالم يمرّ حاليًا بأكبر أزمة طاقة منذ 40 عاما، نتيجة الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
وكان دميترييف، أفاد بأن "الزيادة المتوقعة في أسعار الغاز
في أوروبا مدمرة".
وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أنه من دون كميات كبيرة من النفط الروسي، يستحيل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية
، وقال بيسكوف للصحفيين: "دون كميات كبيرة من النفط الروسي، فإن استقرار السوق مستحيل".